Hỗn chiến ở quán nhậu, 3 người tử vong

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến do xích mích ở quán lẩu bò.

Chiều 31/12, Công an thị xã Bến Cát phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến tại quán lẩu bò 868 ở xã An Tây làm 3 người tử vong.

Vụ án mạng xảy ra tại quán lẩu bò 868. Ảnh: Thanh Kiều.

Trưa cùng ngày, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu tại quán. Họ dùng hung khí đâm chém nhau khiến nhiều người bị thương.

Ba thanh niên bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ án.