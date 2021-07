Hỗn chiến khiến 5 người trọng thương tại cảng cá Quy Nhơn

Vụ hỗn chiến xảy ra tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) vào khuya 18/7 khiến 5 người bị thương nặng. Ngư dân dùng hung khí tấn công những người bốc vác cho các thương lái.

Ngày 19/7, Công an TP Quy Nhơn đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỗn chiến tại cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng) giữa các ngư dân và người làm thuê cho thương lái, khiến 5 người bị thương nặng.

Vào lúc 22h30 ngày 18/7, khoảng 10 thuyền viên trên tàu cá và một tàu cá khác có hơn 10 thuyền viên đều của Bình Định cập bến tại cảng Quy Nhơn để bán cá cho các thương lái.

Biệt đội Hỗ trợ nhân dân SOS 115 - tỉnh Bình Định hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trong quá trình bốc dỡ cá từ tàu lên bờ, giữa các ngư dân của 2 tàu và một số người làm thuê cho các thương lái, đầu nậu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng dẫn đến xô xát, ẩu đả với nhau.

Một số người thuộc các đơn vị quản lý tại cảng căn ngăn nhưng bất thành. Các bên dùng hung khí các loại tấn công. Hậu quả khiến 5 người bị đâm ở vùng ngực, bụng, tay, chân, chảy nhiều máu…

Công an phường Hải Cảng, Công an TP Quy Nhơn và lực lượng Công an tỉnh đến ngăn chặn, xác minh, điều tra vụ việc. Rạng sáng ngày 19/7, các nạn nhân được Biệt đội Hỗ trợ nhân dân SOS 115 - tỉnh Bình Định hỗ trợ đưa đến Trung tâm y tế TP Quy Nhơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, điều trị.

Một số người cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho lực lượng chức năng tại cảng không thể can thiệp kịp thời và các ngư dân cũng rất hung dữ, lấy các hung khí tấn công tới tấp những người bốc vác.

Công an TP Quy Nhơn đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc; niêm phong các tàu cá. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định bắt nguồn từ việc tranh dành bến bán cá của 2 tàu cá: BĐ-93003 TS (có 13 thuyền viên) do ông N.X.C. (ngụ Bình Định) làm chủ và tàu cá BĐ-93834 TS do ông V.T.V. (ngụ Bình Định) làm chủ.