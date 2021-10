Hơn 98% người từ 18 tuổi ở TP.HCM được tiêm vaccine

Tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine ở TP.HCM là trên 75% và đang được nâng lên khi các hoạt động, dịch vụ được hoạt động trở lại.

Chiều 21/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành để giải đáp các vấn đề dư luận quan tâm như hoạt động hàng quán, đánh giá cấp độ dịch theo khu vực, giao thông vận tải, gói hỗ trợ an sinh...

Trên 75% người từ 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến sáng 21/10, thành phố có gần 12.500 ca điều trị tại nhà, hơn 5.400 người cách ly tập trung. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 748 người nâng tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là hơn 11.500. Trong này, thành phố ghi nhận 661 người xuất viện, 41 ca tử vong.

Tỷ lệ tiêm 1 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên ở TP.HCM đạt gần 99%. Ảnh: Chí Hùng.

Đến nay, trên 98% người từ 18 tuổi ở TP.HCM được tiêm 1 mũi vaccine Covid-19 và trên 75% người đã tiêm 2 mũi. Tỷ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại.

TP.HCM nới lỏng giãn cách từ 1/10. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, dịch vụ y tế, kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được phép hoạt động trở lại.

Hàng quán trên địa bàn vẫn bán theo hình thức bán mang đi, chưa có kế hoạch phục vụ ăn uống tại chỗ, vì vậy nhiều hệ thống, chuỗi F&B tiếp tục đóng cửa, một số kết hợp với các nền tảng giao hàng bán mang đi nhưng hiệu quả không cao.

Đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 26/5 đến nay, tính đến trưa 21/10, đô thị lớn nhất nước với khoảng 13 triệu dân ghi nhận hơn 420.000 ca nhiễm.

Còn 4 quận, huyện chưa được mở lại chợ truyền thống

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết liên quan đề xuất mở lại hoạt động buôn bán tại chỗ trên địa bàn, Sở Công Thương đang trình xin ý kiến UBND TP. Thành phố cũng đang đề nghị ngành y tế đánh giá việc này. Việc tổ chức cần xem xét lại.

Nhiều người chờ mua hàng tại một tiệm bán đồ ăn ở quận 10, TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Về tình hình kinh doanh hôm nay, ông Tú cho biết tổng lượng hàng cung ứng đưa về thành phố ước đạt hơn 5.900 tấn. Hiện nay, lượng hàng cung ứng tại các điểm tập kết, trung chuyển xung quanh 3 chợ đầu mối tăng lên mỗi ngày.

“Trước ngày 1/10, mỗi ngày chỉ trên dưới 1.000 tấn, nay lên 1.800 tấn, gấp đôi so với 20 ngày trước”, ông Tú nói và cho biết TP.HCM đã mở được 96/231 chợ truyền thống. Còn 4 quận, huyện chưa mở được chợ nào.

“Vì các quận này cần đánh giá và đảm bảo an toàn từng bước mở lại, không thể mở ào ạt. Trong điều kiện chưa mở lại các chợ truyền thống, xung quanh các chợ không được để buôn bán tự phát làm ảnh hưởng an toàn phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm”, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết sắp tới, thành phố cho phép thêm 16 chợ truyền thống được mở lại.