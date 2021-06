Hơn 98,5 triệu người được cấp số định danh

Bộ Công an đã cấp trên 98,5 triệu số định danh cho công dân cả nước. Công an các địa phương cũng nhận trên 56 triệu hồ sơ cấp căn cước gắn chip.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết đến cuối tháng 6, cơ quan chức năng đã cấp hơn 98,5 triệu số định danh cho công dân toàn quốc.

Ngoài ra, công an cả nước đã nhận trên 56 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bộ Công an dự kiến in và trả toàn bộ thẻ căn cước từ nay đến hết tháng 9. Đến cuối năm nay, mọi người dân trong độ tuổi từ đủ 14 trở lên sẽ có căn cước.

Cục C06 đặt mục tiêu trong tháng 7 sẽ thực hiện kết nối hệ thống dịch vụ xác thực thông tin công dân với các địa phương đã có đủ cam kết và được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin.

Đến nay, Bộ Công an đã thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và kết nối dữ liệu với 33/63 UBND tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó giúp xác thực thông tin công dân, giải quyết 236 thủ tục hành chính, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.

Số định danh cá nhân là dãy 12 số ghi trên CCCD gắn chip. Số được cấp cho mỗi công dân từ khi đăng ký khai sinh và gắn với họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời, không lặp lại ở người khác.

Số định danh được dùng để xác định dữ liệu thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Theo Bộ Công an, với việc sử dụng CCCD gắn chip kèm số định danh cá nhân, người dân không cần đến sổ hộ khẩu giấy. Khi giao dịch các thủ tục hành chính cũng không phải mang nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng CCCD.

Ngoài ra, CCCD mẫu mới chứa số chứng minh nhân dân cũ trong chip. Người dân không phải xin xác nhận hoặc làm chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến số chứng minh thư cũ. Mã QR tích hợp trên CCCD cho phép dùng điện thoại để quét thông tin khi cần khai báo, không phải nhập bằng tay.