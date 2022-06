Hơn 94% học sinh Asian School được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT

Theo thống kê từ trường Quốc tế Á Châu (Asian School), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trường có hơn 94% học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và được miễn thi ngoại ngữ.

Trường Quốc tế Á Châu ghi dấu ấn với môi trường học tập năng động, sáng tạo, cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế. Trường luôn nhận được sự tin tưởng của học sinh, phụ huynh trong hơn 23 năm qua.

Tại Asian School, số học sinh được miễn thi tiếng Anh hàng năm luôn chiếm tỷ lệ cao. Điều này minh chứng cho chiến lược đào tạo đúng đắn, sáng tạo của trường trong việc kết hợp đào tạo song song chương trình Việt Nam và quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ).

Năm nay, trường có 94% học sinh được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT. Trong đó, hơn 17% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, nhiều em còn đạt IELTS từ 8.0.

Học sinh Asian School có nền tảng tiếng Anh tốt, vững kiến thức và kỹ năng.

Trong những năm qua, ở các bậc học, Asian School luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp. Học sinh của trường gặt hái những giải thưởng cao tại các kỳ thi học thuật, năng khiếu, thể thao. Tính đến nay, trường có 723 giải học sinh giỏi cấp quận và thành phố, 756 giải thể thao cấp quận và thành phố.

Hàng nghìn học sinh của trường giành được học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore,…

Tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022, học sinh trường giành 28 giải thưởng các bộ môn.

Mới đây, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9 và 12 năm học 2021-2022, Asian School xuất sắc giành 28 giải ở nhiều bộ môn khác nhau. Cụ thể, trường đạt một giải nhất (Ngữ văn); 11 giải nhì (Tiếng Anh, Sinh học); 16 giải ba (Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ Văn, Vật lý, Toán, Lịch sử).

Trường có cơ sở vật chất hiện đại.

Theo đại diện Asian School, trong thời gian tới, trường tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, trường thực hiện mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện tri thức, đạo đức đến kỹ năng, sẵn sàng hành trang trở thành công dân toàn cầu.

Ngoài ra, trường thường xuyên tổ chức đa dạng hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ xuyên suốt các bậc học và khối lớp, nhằm giúp học sinh trang bị kinh nghiệm sống cùng tư duy sáng tạo. Cuối mỗi năm học, học sinh sẽ được cấp các chứng nhận tham gia hoạt động. Đây cũng là điểm cộng giúp hồ sơ chuyển tiếp du học trở nên ấn tượng hơn.

Chương trình Summer Camp hàng năm là điểm đến hấp dẫn để phát triển kỹ năng dành cho học sinh.

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE). Tập đoàn này gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Đây được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học, đại học đến sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn tại Việt Nam.

Thành lập năm 1999, GAIE đào tạo hơn 86.000 học sinh, sinh viên, học viên đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Trong đó, hơn 2.200 giáo viên, nhân viên Việt Nam và gần 200 giáo viên nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại 16 cơ sở ở TP.HCM.