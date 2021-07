Hơn 900.000 liều vaccine AstraZeneca về sân bay Tân Sơn Nhất

Số vaccine này nằm trong đơn hàng 30 triệu liều VNVC đặt mua của AstraZeneca với sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Sáng 15/7, AstraZeneca vừa chuyển hơn 920.000 liều vaccine Covid-19 về sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine thứ tư trong hợp đồng mà hệ thống tiêm chủng VNVC đặt mua 30 triệu liều của AstraZeneca và Đại học Oxford.

Việc nhận thêm lô vaccine này sẽ nâng tổng số liều vaccine Covid-19 Việt Nam tiếp nhận lên gần 10 triệu. Trong số này có 2,5 triệu liều vaccine Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX, khoảng 3,5 triệu liều vaccine do các nước tặng, hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech và gần 2 triệu liều do VNVC đặt mua từ AstraZeneca với sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Nhiều lô vaccine do Việt Nam đặt mua và được các quốc gia, tổ chức hỗ trợ đã được phân bổ để tiêm chủng trong thời gian qua. Ảnh: N.L.

Ngày 14/7, Bộ Y tế cho biết dự kiến có khoảng 124 triệu liều từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam từ nay tới cuối năm 2021. Theo thống kê, nguồn hỗ trợ của COVAX Facility là 38,9 triệu liều; Bộ Y tế đàm phán trực tiếp mua vaccine của Pfizer/BioNTech 31 triệu liều; mua vaccine của AstraZeneca 30 triệu liều; Tập đoàn T&T mua 40 triệu liều vaccine Sputnik-V của CHLB Nga (sẽ hỗ trợ miễn phí 20 triệu liều cho Bộ Y tế) và khoảng 3,5 triệu liều do Chính phủ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại sứ quán các nước hỗ trợ.

6 tháng đầu năm, do nguồn cung vaccine khan hiếm trên toàn thế giới nên Việt Nam mới nhận gần 3,9 triệu liều vaccine. Trong tháng 7, Bộ Y tế dự kiến sẽ tiếp nhận gần 8,9 triệu liều.

Vaccine của AstraZeneca là loại vaccine Covid-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam để hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của Chính phủ và Bộ Y tế.