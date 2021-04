Hơn 9 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong 9,1 triệu lao động bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, có 540.000 bị mất việc và 6,5 triệu người bị giảm thu nhập.

Ngày 16/4, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý I tại Việt Nam.

Tổng cục Thống kê cho biết cho biết tính đến hết tháng 3, cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Số này bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Trong đó, có 6,5 triệu người bị giảm thu nhập; 3,1 triệu người phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên; 2,8 triệu người buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và 540.000 người bị mất việc.

HƠN 9 TRIỆU LAO ĐỘNG BỊ TÁC ĐỘNG XẤU BỞI COVID-19

Nhãn Giảm thu nhập Giảm giờ làm, nghỉ luân phiên Buộc phải tạm nghỉ Mất việc

column triệu người 6.5 3.1 2.8 0.5

Khu vực chịu tác động nặng nề nhất là dịch vụ, với 20,4% lao động nói bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch. Trong khi đó, con số này với khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,5%, với nông, lâm nghiệp và thủy sản là 7,5%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180.900 người so với cùng kỳ năm trước. “Sự bùng phát lần thứ 3 của đại dịch Covid-19 làm suy giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trong 2 quý cuối năm 2020, đồng thời khiến nhiều người lao động, đặc biệt phụ nữ trở thành lao động có việc làm phi chính thức”, cơ quan thống kê cho biết.

Trong quý I, số người có việc làm phi chính thức là 20,7 triệu, giảm 251.700 người so với quý trước và tăng 525.400 người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tổng cục Thống kê cho biết dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba ngay trước và trong dịp Tết Nguyên đán làm tăng đáng kể số lao động thiếu việc làm. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I là 971.400 người, tăng 143.200 người so với quý trước và tăng 78.700 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I là 6,3 triệu đồng, tăng 339.000 đồng so với quý trước và giảm 106.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,4 lần so với nữ (7,3 triệu đồng và 5,2 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động khu vực thành thị cao hơn nông thôn 1,5 lần (7,9 triệu đồng và 5,4 triệu đồng).

Tổng cục Thống kê đề xuất tích cực nghiên cứu triển khai ngay việc cấp hộ chiếu vaccine, xây dựng các tiêu chí cần thiết để mở cửa thị trường du lịch quốc tế để giúp ngành dịch vụ nói chung và ngành du lịch nói riêng không bỏ lỡ cơ hội để phục hồi và phát triển. Các ngành này phát triển sẽ thu hút lượng lớn lao động tham gia, góp phần tận dụng tốt hơn tiềm năng sẵn có của lao động.

Ngoài ra, Nhà nước cần triển khai những chính sách dành riêng để thu hút đối tượng sản xuất sản phẩm nông nghiệp với mục đích chủ yếu để bản thân và gia đình sử dụng, đối tượng tự sản tự tiêu không có trình độ chuyên môn kỹ thuật tham gia thị trường lao động, một mặt góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội nói chung và một mặt giúp cải thiện đời sống của người lao động.