Hơn 8.500 doanh nghiệp đóng cửa mỗi tháng

Mười tháng đầu năm, trong khi cả nước có 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thì 85.600 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 10, cả nước có 12.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 165.600 tỷ đồng , tăng 18,4% về số doanh nghiệp nhưng giảm 18,5% về vốn đăng ký.

“Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 khởi sắc so với tháng trước”, cơ quan thống kê nhận định.

Tính chung 10 tháng đầu năm, có 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.594 tỷ đồng , vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng .

Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên khó khăn. Ảnh: Việt Hùng.

Ngoài ra, cả nước có thêm 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 41.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 30.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 13.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy 10 tháng đầu năm, có 85.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có khoảng 8.600 doanh nghiệp đóng cửa.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

CPI tháng 10 tăng 0,09% so với tháng 12/2019, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng đầu năm tăng 2,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới do nhiều luồng thông tin trái chiều trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ và dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.

Chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 30,91% so với tháng 12/2019 và tăng 29,63% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá USD tháng 10 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 0,19% so với tháng 12/2019 và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.