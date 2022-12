Hơn 80.000 bạn trẻ hòa mình vào ‘đa vũ trụ âm nhạc’ của Heineken

Màn collab được mong chờ nhất sự kiện diễn ra gần cuối, khi ca sĩ Thu Minh Việt hóa Something just like this - bản hit hơn 2 tỷ view YouTube - trong phần trình diễn ăn ý với chính chủ - The Chainsmokers. Giai điệu “refresh” đã tai, nhấn nhá bằng âm hưởng của nhạc cụ dân tộc tạo nên màn trình diễn mãn nhãn.