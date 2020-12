Hơn 800 triệu Tuấn 'Khỉ' cướp ở sới bạc được xử lý ra sao?

HĐXX nhận định hơn 800 triệu Tuấn "Khỉ" cướp từ sới bạc là tài sản bất hợp pháp nên sẽ được tịch thu, nộp lại ngân sách.

Chiều 16/12, TAND TP.HCM tuyên bản án sơ thẩm đối với 19 bị cáo liên quan vụ việc Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") giết 5 người bằng súng AK hồi đầu năm 2020.

Thẩm phán Trần Minh Châu, chủ tọa phiên tòa, thông tin các vật chứng, chứng cứ, tài sản thu giữ được trong vụ án sẽ được hoàn trả, sung công quỹ hoặc tiêu hủy tùy tính chất.

HĐXX xác định số tiền hơn 800 triệu đồng Tuấn "Khỉ" cướp được từ sới bạc và 11 triệu đồng Tuấn bỏ lại hiện trường vụ cướp xe là tài sản phạm tội mà có. Do đó, toàn bộ số tiền trên sẽ được tịch thu, nộp lại ngân sách.

19 bị cáo chờ nghe tòa tuyên án chiều 16/12. Ảnh: Chí Hùng.

Ngoài ra, số vũ khí quân dụng gồm khẩu AK báng xếp, súng K59, súng K54 cùng đạn, lựu đạn là tang vật vụ án sẽ được bàn giao lại cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tọa cho biết do Lê Quốc Tuấn, người trực tiếp gây ra thiệt hại về người và tài sản đã chết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể yêu cầu bồi thường qua một vụ kiện dân sự khác.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm) nhận mức án 13 năm tù cho 2 tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

TAND TP.HCM tuyên bị cáo Trần Quốc Đạt phải chấp hành bản án 6 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng (đã cộng bản án 1 năm 6 tháng tù trước đó).

Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo khác cùng phạm tội này nhận bản án 1 năm tù là Nguyễn Văn Vui và Nguyễn Minh Di.

Đối với tội danh Che giấu tội phạm, Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè bị tòa tuyên bản án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Kim Ngân nhận bản án 2 năm tù.

Còn bị cáo Đặng Trung Ngọc nhận án phạt 1 năm, 6 tháng tù giam vì hành vi Không tố giác tội phạm.