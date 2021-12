Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn cho con đến trường

Thống kê từ 565 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM cho thấy hơn 85.400 trong số 121.700 phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con đi học trực tiếp từ ngày 13/12.

Số liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 121.759/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến về việc cho con đến trường. Kết quả, 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý, hơn 70% còn lại chưa đồng ý.

Nhiều phụ huynh TP.HCM chưa muốn cho con đi học vào lúc này. Ảnh: Chí Hùng.

Một số trường ở nội thành chỉ có 10-20 phụ huynh đồng ý cho con đi học như: Đống Đa, Bến Cảng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ 1 (quận 4); Trần Quang Diệu, Trần Văn Đang (quận 3).

Một số trường tiểu học ngoài công lập chỉ có một vài phụ huynh, thậm chí không có ai, đồng ý cho con đến trường.

Một số trường ở huyện Củ Chi, Cần Giờ cũng có rất ít phụ huynh muốn cho con đi học. Mỗi trường chưa tới 20 phụ huynh đồng ý như: Lý Nhơn, Đồng Hòa (huyện Cần Giờ); Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2 (huyện Củ Chi).

Hiệu trưởng nhiều trường tiểu học cho biết họ cũng lường trước tình huống phụ huynh lớp 1 chưa muốn cho con đến trường vào thời điểm này. Điều này xuất phát từ tâm lý e ngại khi trẻ lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 hoặc muốn chờ quan sát thêm việc đi học trực tiếp của học sinh khối 9, 12.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ đến trường từ ngày 13/12. Trẻ mầm non 5 tuổi được đến trường từ ngày 20/12. Riêng tại huyện Cần Giờ, học sinh tất cả khối lớp của trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp từ ngày 13/12.

Việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong 2 tuần, sau đó thành phố sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết học sinh lớp 1 được thành phố ưu tiên cho trở lại trường vì đây là giai đoạn các em cần được thầy, cô hướng dẫn trực tiếp. Với những học sinh chưa thể đến lớp vì nhiều lý do, các trường vẫn duy trì hình thức dạy học online.