Hơn 70% giáo viên TP.HCM đã tiêm 2 mũi vaccine

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết khi được thành phố cho phép, ngành giáo dục sẽ phối hợp địa phương để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học.

Trao đổi với Zing, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin việc Cần Giờ đề xuất thí điểm cho học sinh ở xã đảo Thạnh An được trở lại trường sau 30/9 vẫn chờ ý kiến của lãnh đạo và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

"Về phía ngành giáo dục, sở dựa trên chỉ đạo chung của thành phố về những khu vực an toàn và dựa trên bộ tiêu chí an toàn trường học. Khi nào thành phố xác nhận địa phương an toàn, cho phép học sinh đi học trở lại, ngành giáo dục mới đưa ra các phương án cho học sinh đến lớp", ông Dũng nói.

Với đề xuất của huyện Cần Giờ, các sở ban, ngành phải xem xét và cho ý kiến có thể triển khai được hay không, nhất là sở y tế. Các yếu tố phải xem xét như cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, việc đi lại của giáo viên, học sinh... có sẵn sàng để mở cửa trường hay chưa.

Tương tự, với quận 7, huyện Củ Chi, khi thành phố quyết định mở lại hoạt động giáo dục ở địa bàn, sở giáo dục sẽ tham mưu với phương án mở cửa, hoạt động trở lại cụ thể. Ngành giáo dục xác định làm từng bước một, làm sao để đảm bảo an toàn cho tất cả lực lượng tham gia từ học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Việc mở cửa trường trở lại cần tính đến nhiều yếu tố. Ảnh minh họa: Y Kiện.

Phó giám đốc sở giáo dục cho hay việc mở cửa trường trở lại cần tính đến nhiều yếu tố. Đơn cử là cơ sở vật chất trường lớp sau thời gian được trưng dụng, khi trao trả lại, các trường phải có thời gian sửa chữa. Lực lượng giáo viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa?

Trong phương án đề xuất cho học sinh trở lại trường ở vùng an toàn, sở xác định các yếu tố để mở cửa trường học, gồm: Địa phương (bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) phải được đánh giá là an toàn theo bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đội ngũ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Các trường chỉ tổ chức dạy cho học sinh trong địa phương trên tinh thần tự nguyện.

Ông Dũng cho biết với địa phương an toàn, các sở, ban ngành đang tham mưu với thành phố xem hoạt động nào được mở trở lại và mở với mức độ như thế nào.

Sở GD&ĐT đã trình UBND TP.HCM bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học để chuẩn bị cho phương án học sinh đi học trở lại. Bộ tiêu chí đã được các ban, ngành liên quan cho ý kiến và đang đợi thành phố thông qua để ban hành. Một trường học muốn mở cửa trở lại, phải vừa nằm trong vùng xanh, vừa đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí an toàn trường học.

"Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các phương án để tham mưu cho UBND thành phố dần mở lại hoạt động giáo dục ở vùng được xác định an toàn, một cách thận trọng. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho tất cả lực lượng tham gia công tác giáo dục và từng bước thận trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn", ông Dũng cho hay.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, hơn 70% giáo viên của thành phố đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Các trường học sẽ chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương trong công tác tiêm phòng Covid-19 cho đội ngũ giáo viên và học sinh khi có đủ điều kiện. Hơn 1.200 cơ sở trường học của thành phố được trưng dụng làm khu cách ly, nơi ở của quân đội, lực lượng hỗ trợ.

"Các hoạt động giáo dục nằm trong tổng thể hoạt động của thành phố. Do đó, việc mở cửa trở lại như thế nào, sở vẫn chờ các chính sách chỉ đạo chung của thành phố, từ đó tham mưu phương án cho ngành giáo dục. Phương châm của ngành là tận dụng thời gian học trực tiếp để đảm bảo chương trình cho học sinh. Địa phương nào an toàn, thành phố cho phép hoạt động, ngành giáo dục tận dụng ngay lúc đó", Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói.