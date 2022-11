Hơn 70% dân số mắc 'glossophobia'

Những người mắc glossophobia có thể có những dấu hiệu như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, khô miệng, khó thở, buồn nôn, đau đầu, căng cơ...

Glossophobia /ˌɡlɒs.əˈfəʊ.bi.ə/ (danh từ): Chứng sợ nói trước đám đông.

Định nghĩa:

Sợ nói trước đám đông là một chứng bệnh khá phổ biến và được cho là ảnh hưởng đến hơn 70% dân số. Một số người cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến việc nói trước đám đông, trong khi một số khác lại cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi.

Chứng sợ đám đông có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu, do di truyền hoặc có sự tác động của những yếu tố về môi trường, sinh học.

Bác sĩ, PGS Jeffrey R. Strawn nói rằng những người từng có trải nghiệm tồi tệ khi nói trước đám đông có thể mắc glossophobia vì họ sợ lặp lại trải nghiệm đó một lần nữa. Người được yêu cầu nói trước đám đông mà không có cơ hội chuẩn bị, khiến mọi chuyện diễn ra không tốt đẹp, cũng có nguy cơ hình thành tâm lý sợ nói trước đám đông.

Ông Strawn nói thêm chứng sợ nói trước đám đông thường xuất hiện ở những người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội. Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc chứng sợ nói trước đám đông đều mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.

Những người mắc glossophobia có thể có những dấu hiệu như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, khô miệng, khó thở, buồn nôn, đau đầu, căng cơ...

Ứng dụng của glossophobia trong tiếng Anh:

- People who suffer from glossophobia tend to freeze in front of any audience, even a couple of people.

Dịch: Những người mắc chứng sợ nói trước đám đông có xu hướng "đóng băng" khi đứng trước khán giả, dù chỉ là vài người.

- Individuals with glossophobia may experience negative impacts on their mental health and success at work or school.

Dịch: Những người mắc chứng sợ nói trước đám đông có thể bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần và sự thành công của họ tại nơi làm việc hoặc trường học.