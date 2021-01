“Các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm huyết, tài trí để bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội, bảo vệ Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

HƠN 6.000 CHIẾN SĨ XUẤT QUÂN BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội.

7h sáng, dưới tiết trời 10 độ C ở Hà Nội, hàng trăm chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 mình trần thực hiện các động tác làm ấm cơ thể.

Cách đó không xa, phía bên kia của Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đồng đội của họ từ các lực lượng cũng luyện tập lần cuối những động tác nghiệp vụ.

Hôm nay, hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách và đại biểu tham dự sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

6.000 chiến sĩ cùng xe bọc thép xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng Tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các lực lượng vũ trang diễu binh, trình diễn khí tài, phương án chống bạo động, khủng bố, bảo vệ yếu nhân...

Bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất

8h30 sáng, sự kiện bắt đầu. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp.

“Lễ xuất quân đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân cùng các lực lượng tham gia phối hợp bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội, bảo vệ Đảng”, ông Trần Quốc Vượng chỉ đạo.

Tiếp thu những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết kể từ thời điểm này, toàn lực lượng sẽ bước vào trạng thái sẵn sàng ở cấp độ cao nhất, toàn tâm toàn lực, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sau lệnh xuất quân của người đứng đầu Bộ Công an, hơn 6.000 người từ các lực lượng thực hiện nghi lễ diễu binh, diễu hành.

Dẫn đầu đội ngũ là khối Công an kỳ, sĩ quan an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Đây là các lực lượng chủ công của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh quốc gia.

Tiếp sau là các khối cảnh sát cơ động, cảnh sát cơ động phòng chống bạo loạn, nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm... Đây là lực lượng luôn có mặt tại các điểm nóng về an ninh, trật tự; tham gia chủ chốt trong các phương án bảo vệ Đại hội Đảng như: Giải tán đám đông, giải cứu con tin, chống khủng bố, bạo loạn, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ…

Tại lễ xuất quân, Bộ Quốc phòng cũng huy động các đơn vị từ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, các chiến sĩ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt. “Bộ đội đặc công sẵn sàng đánh hiểm, thắng lớn”, chỉ huy lễ diễu binh hô vang.

Sau màn diễu binh, diễu hành của các lực lượng, hàng trăm phương tiện đặc chủng của lực lượng công an, quân đội tiến vào khu vực. Trong đó nổi bật là đoàn xe RAM 2000 MKIII chống đạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, xe thiết giáp bánh hơi của Bộ Tư lệnh thủ đô, xe bọc thép chở quân, xe rà phá bom, mìn, xe phun nước…

Sau gần một năm huấn luyện, khối cảnh sát cơ động kỵ binh cũng được huy động tham gia diễu hành. Đội hình gồm 54 ngựa cùng kỵ binh.

Theo Bộ Công an, đây là giống ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Với sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp, đây là lực lượng tham gia các hoạt động chống bạo loạn, biểu tình, phòng chống tội phạm nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, không thể cơ động bằng các phương tiện đặc chủng”, đại diện Bộ Công an nói.

Mình trần diễn tập trong tiết trời 10 độ C

Sáng 10/1, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C. Dưới trời giá rét, khối CSCĐ đã thực hiện các động tác võ thuật đối kháng, biểu diễn nhuẫn nhuyễn. Trong đó, nhiều động tác nghiệp vụ có độ khó cao, khắc nghiệt như đặt gạch, đá lên người rồi dùng búa đập vỡ; nằm bàn chông, đi trên mảnh thủy tinh, dùng yết hầu uốn cong thanh sắt…

Các động tác nghiệp vụ bằng các bài khí công thể hiện sự mạnh mẽ, dẻo dai và sức chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Đây là thành quả của quá trình khổ luyện nhiều năm với những phương pháp đặc biệt cùng chương trình rèn luyện kỷ luật của lực lượng CSCĐ nói chung và cảnh sát đặc nhiệm nói riêng.

“Trong buổi diễn tập lần này, lực lượng CSCĐ muốn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân rằng chúng tôi đã sẵn sàng trong mọi tình huống, hoàn cảnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm”, trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nói.

Sẵn sàng phòng chống khủng bố

Lần đầu tiên, phương án diễn tập bảo vệ nguyên thủ, khách mời được đưa vào sự kiện. Theo đó, tình huống giả định là cảnh sát dẫn đoàn cùng cảnh vệ hộ tống đoàn xe nguyên thủ chạy gần tới một trung tâm hội nghị.

Sau đó, chiếc ôtô 16 chỗ phóng nhanh vào trung tâm hội nghị, một số kẻ khủng bố bịt mặt lao ra khỏi xe, ném vật liệu nổ và xả súng về phía khách mời.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSCĐ tiếp cận nhóm khủng bố, xả súng tiêu diệt. Đặc biệt, khi phát hiện một quả nổ được nhóm khủng bố ném về khu vực trọng yếu, 2 chiến sĩ cảnh vệ lao mình đè lên, chấp nhận hy sinh thân mình bảo vệ chính khách và người xung quanh.

Trong buổi diễn tập, nhiều phương án giả định khác đã được lực lượng cảnh sát thực hiện như: Giải cứu con tin bị bắt cóc, đòi yêu sách, phòng chống bạo động…

15 ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn trong 9 ngày tại Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đại diện cho toàn thể lực lượng Công an Nhân dân, các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh hứa quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.