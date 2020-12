Hơn 600 học sinh nhận mũ bảo hiểm, thực hành kỹ năng ATGT

Hơn 600 em học sinh háo hức chờ đón lễ khởi động dự án “Đến trường an toàn” do Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam (Prudential) và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Qũy AIP), phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo và một số cơ quan ban ngành địa phương tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện.