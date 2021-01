Hơn 500.000 người Việt Nam bị động kinh

Nhiều người vẫn quan niệm sai lầm về căn bệnh này khiến nó khó thống kê, chẩn đoán và giảm hiệu quả khi điều trị.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 0,5% dân số thế giới mắc bệnh động kinh. Con số này thay đổi tùy theo khu vực. Tại Pháp, Mỹ, con số này là khoảng 0,85%. Trong khi đó, Canada có 0,2% dân số mắc động kinh.

Động kinh là bệnh lý mạn tính. Theo Phó giáo sư Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiện nay, nhiều người quan niệm sai lầm như cho rằng đây là bệnh tâm thần hoặc di truyền. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới người bệnh, khiến họ mặc cảm, không đi điều trị.

Động kinh là bệnh xảy ra tại hệ thần kinh trung ương. Hoạt động của tế bào thần kinh bị rối loạn, gây ra các cơn co giật (cơn động kinh) với những hành vi, triệu chứng, cảm giác bất thường, mất ý thức khi lên cơn.

Một số trường hợp người nhà giấu bệnh vì sợ thành kiến từ xã hội. Nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng khó chẩn đoán như co giật ít, không co giật nên không tới khám.

Đáng lo hơn, nếu không được chẩn đoán, điều trị sớm và đúng, động kinh có thể khiến bệnh nhân nặng thêm, khó hòa nhập cộng đồng do bị nhiều người kỳ thị.

Chính vì thế, để đưa ra con số cụ thể Việt Nam có bao nhiêu người mắc động kinh là rất khó. Theo thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), khoảng 2% dân số bị động kinh với ước tính tối thiểu 500.000 bệnh nhân. Thông tin này do Phó giáo sư Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tiết lộ. Ông Hệ đánh giá đây là điều khó khăn với ngành y tế Việt Nam.

Nhiều người bị động kinh nhưng triệu chứng không điển hình nên khó phát hiện. Ảnh: Freepik.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 80-90% bệnh nhân động kinh điều trị sớm có thể khỏi bệnh hoàn toàn, không còn các cơn co giật và sinh hoạt như bình thường. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Phó giáo sư Hệ cho biết thêm khoảng 10-20% bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật. Đa phần họ chỉ cần dùng thuốc, điều trị nội khoa cả đời là khỏi bệnh.

Người mắc động kinh thường có các triệu chứng sớm như xuất hiện những cơn co giật, sùi bọt mép, chớp/nháy mắt liên tục, hay tê bì tay chân, nóng dưới ngực và lan lên trên. Phó giáo sư Hệ phân tích: “Thông thường, người mắc động kinh thường có 5-10 cơn co giật mỗi ngày. Mỗi cơn co giật kéo dài từ một đến 5 phút”.

Bệnh nhân ở giai đoạn đầu có biểu hiện tổn thương bán cầu não trái hoặc phải. Nếu người bệnh không điều trị sớm, trong vòng 5-10 năm tiếp theo, phần tổn thương sẽ tiếp tục lan sang phần bán cầu não còn lại và ảnh hưởng não với những ổ thương tích diện rộng, phát nhiều cơn động kinh hơn. Bệnh nhân điều trị ở giai đoạn muộn thì tỷ lệ khỏi bệnh càng thấp, khó khăn cho điều trị.

Phó giáo sư Hệ cũng cho hay nhiều người quan niệm sai lầm về mức độ nguy hiểm của bệnh động kinh. Đây là bệnh lành tính, có thể chữa khỏi dễ dàng khi phát hiện sớm. Sau đó, bệnh nhân có thể làm việc, sinh hoạt hoàn toàn bình thường.

Ông Hệ lưu ý chúng ta không nên nghe hay tự ý mua thực phẩm chức năng về uống khi mắc động kinh. Bệnh nhân cần có sự đồng ý và tư vấn của bác sĩ trước khi uống thực phẩm chức năng. Đồng thời, chúng ta cũng cần tuân thủ theo phác đồ của thầy thuốc, không tự ý điều trị để tránh hậu quả đáng tiếc. Nếu bệnh nhân điều trị bằng thuốc không đỡ, bác sĩ mới tính đến phương án phẫu thuật.