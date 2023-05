Hơn 50 trẻ mầm non nhập viện nghi bị ngộ độc

Hàng chục trẻ mầm non ở trường tại Nghệ An phải nhập viện do đau bụng, nôn mửa. Bác sĩ nghi ngờ nhóm trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng sữa chua.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An), tối 9/5, đơn vị tiếp nhận 51 học sinh trường Mầm non Thuận Sơn, có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, người mệt lả nghi bị ngộ độc. Nhóm trẻ có biểu hiện nôn mửa, đau bụng nghi ngộ độc. Ảnh: N.D. "Các bệnh nhi được chẩn đoán có một số rối loạn tiêu hóa. Hiện, tình trạng các cháu vẫn ổn, một số được phụ huynh đưa về chăm sóc", vị lãnh đạo bệnh viện thông tin. Ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, cho biết theo báo cáo từ nhà trường, chiều 9/5, trường Mầm non Thuận Sơn cho các cháu uống sữa chua. Nguyên nhân có thể là trẻ ngộ độc liên quan loại thực phẩm này. Vụ việc đang được cơ quan y tế làm rõ.