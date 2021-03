Hơn 50 cảnh sát truy bắt kẻ giết người

Điều tra vụ án mạng, nhà chức trách huy động 54 cảnh sát truy bắt kẻ giết người.

Ngày 21/3, Công an huyện Mường La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Lò Văn Chum (25 tuổi, ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Lò Văn Chum. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 12h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc ông Lò Văn Inh (69 tuổi) tử vong tại lán nương ở tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong.

Công an huyện Mường La đã huy động 30 chiến sĩ phối hợp cùng 24 CSCĐ được công an tỉnh tăng cường để rà soát nghi phạm gây án. Đến 15h cùng ngày, công an đã bắt được Chum.

Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận giết ông Inh. Theo lời khai, sáng 21/3, Chum đến lán nương của nạn nhân để lấy mật ong.

Cãi vã xảy ra, Chum dùng rìu tấn công người đàn ông 69 tuổi.