Hơn 450.000 cổ phiếu ESOP sắp được Thế Giới Di Động mua lại

Ngày 12/6, Thế Giới Di Động có thông báo về việc mua lại hơn 450.000 cổ phiếu quỹ đã được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trước đó.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa thông qua kế hoạch mua lại 450.547 cổ phiếu ESOP từ nhân viên đã nghỉ việc, thời gian mua dự kiến diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 năm nay.

Thế Giới Di Động cho biết mục đích mua lại để thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của những nhân viên nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ được sử dụng từ vốn tự có. Mức giá mua lại theo đúng giá quy định tại quy chế phát hành ESOP của công ty đưa ra trước đó.

Động thái mua lại cổ phiếu quỹ từng được Thế Giới Di Động thực hiện vào tháng trước, khi công ty này có đợt thu mua với số lượng 366.122 cổ phiếu ESOP. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Thế Giới Di Động đã thực hiện việc mua lại 816.669 cổ phiếu ESOP từ những nhân viên đã nghỉ việc.

Điều này đến từ việc công ty đã sa thải 5.202 nhân sự chỉ tính trong quý đầu của năm, trước bối cảnh sức mua của thị trường bán lẻ suy yếu. Trước đó, quý IV/2022, quy mô nhân sự của Thế Giới Di Động cũng thu hẹp chỉ còn 73.202 nhân viên, tức giảm hơn 7.000 nhân viên với quý liền trước, tương đương 4% nhân sự.

Như vậy tính chung nửa năm qua, Thế Giới Di Động cắt giảm 12.000 người. Số lượng người lao động nghỉ việc trong giai đoạn này đều bắt buộc phải bán lại cổ phiếu quỹ cho Thế Giới Di Động theo đúng quy chế phát hành ESOP, cũng trùng với hai giai đoạn thu mua lại cổ phiếu ESOP lớn của công ty này tính trong nửa đầu năm nay.

Được biết mỗi năm, Thế Giới Di Động thường có 3-4 đợt mua lại cổ phiếu quỹ, đều thuộc diện phát hành ESOP. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong lần này số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại ghi nhận cao nhất từ trước đến nay.

Về tình hình kinh doanh, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 135.000 tỷ đồng cho cả năm 2023, tăng 1% so với năm liền trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.200 tỷ, tăng 2%.

Kết thúc việc kinh doanh trong 4 tháng đầu năm, công ty ước tính doanh thu vào khoảng 36.847 tỷ đồng , giảm 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 27% so với kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động đóng góp 24% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 50,1% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 23,5% tổng doanh thu và hoạt động khác đóng góp 2,4% tổng doanh thu.

Từ bối cảnh đó, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt đưa dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của Thế Giới Di Động sẽ giảm mạnh 80,1% so với cùng kỳ, xuống còn 1.231 tỷ đồng . Trong đó, kết quả kinh doanh các quý còn lại của năm 2023 so với quý I sẽ có sự cải thiện, nhưng tiếp tục yếu hơn so với cùng kỳ năm trước.