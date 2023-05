Hơn 400.000 lượt khách qua sân bay Nội Bài trong 5 ngày nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ, sân bay Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách.

Ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến tăng cao, đạt khoảng 561 lượt chuyến bay (trong đó có 369 lượt chuyến bay quốc nội và 192 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 92.000 lượt khách.

Trong những ngày cao điểm, sân bay Nội Bài đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Ảnh: NIA.

Theo lịch bay hôm nay, có 9 khung giờ cao điểm với hơn 2.000 khách/ khung giờ.

Đối với chặng nội địa đi, có 2 khung giờ cao điểm, buổi sáng 13h-14h và 16h-17h. Đối với chặng nội địa đến, có 7 khung giờ cao điểm trải đều từ sáng (11h-13h), chiều (14h-18h) và tối (20h-21h).

Trong 5 ngày nghỉ lễ, sân bay Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay. Ảnh: NIA.

So sánh với cùng kỳ năm 2022, lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%.

Trong những ngày cao điểm dịp lễ, sân bay Nội Bài đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi hoặc đến.

Vào các khung giờ cao điểm, sân bay tích cực ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để chủ động nhân lực và trang thiết bị phục vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với các bên để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh. Do vậy, trong suốt kỳ nghỉ lễ tại đây không xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ tại nhà ga.