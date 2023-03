Hơn 4.000 ha rừng ở Cà Mau dự báo cháy cấp nguy hiểm

Chiều 27/3, theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, trong tổng số hơn 47.800 ha rừng tràm và rừng trên cụm đảo Hòn Khoai, đến nay tỉnh Cà Mau đã có hơn 22.700 ha rừng bị khô hạn.

Trong số đó, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) là hơn 4.120 ha, cấp III (cấp cao) hơn 18.600 ha. Diện tích báo cháy cấp IV tập trung chủ yếu trên địa bàn lâm phần rừng tràm liên tiểu khu Sông Trẹm, liên tiểu khu U Minh 1, liên tiểu khu Trần Văn Thời thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, với hơn 3.000 ha; rừng thuộc cụm đảo Hòn Khoai (bao gồm luôn cụm đảo Hòn Chuối) với toàn bộ hơn 570 ha đã chuyển sang báo cháy cấp nguy hiểm.

Để hạn chế thấp nhất các rủi ro cháy có thể xảy ra, ngay từ đầu mùa khô 2023, ngành chức năng Cà Mau đã tiến hành đắp 86 cống, đập lớn, nhỏ để giữ nước ngọt phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Các đơn vị chủ rừng chủ động sửa chữa và trang bị mới 122 máy bơm nước chữa cháy các loại, với hơn 59.8000 m vòi chữa cháy; bố trí sẵn 115 vỏ máy các loại,…

Tại các khu vực lâm phần rừng tràm, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng cũng chủ động phát quang hơn 218 km các tuyến giao thông đường bộ, tạo đường băng cản lửa, đồng thời khơi thông lòng kênh ở khu vực được giao khoán với tổng chiều dài hơn 196 km, giúp thuận tiện hơn trong tuần tra, vận chuyển trang thiết bị chuyên dụng.

Các đơn vị quản lý và các chủ rừng được quán triệt luôn trong tâm thế sẵn sàng với hơn 530 nhân lực luân phiên ứng trực trên 69 chòi canh lửa. Trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng chức năng tỉnh có thể huy động đến hơn 5.000 người tham gia chữa cháy.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.