Hơn 4.000 chuyến bay bị hủy tại Mỹ

Các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy hơn 4.000 chuyến bay vào ngày 22-23/12, trong khi tuyến đường sắt Amtrak tạm dừng các chuyến xe lửa để chuẩn bị cho cơn bão tuyết đổ bộ.

Theo trang tin CNN, tất cả hãng hàng không tại Mỹ đã chủ động hủy hơn 2.400 chuyến bay vào ngày thứ năm (22/12) và hơn 2.200 chuyến bay vào ngày thứ sáu (23/12) vừa qua.

Nguyên nhân là một một hệ thống bão tuyết dự kiến đổ bộ vào khu vực Great Lakes - bao gồm phần lớn bang Ontario (Canada) và 8 bang khác thuộc Mỹ. Hệ thống bão có lượng mưa dự kiến lên tới 5 cm và theo sau là gió tuyết giật tốc độ 100 km/h. Đợt lạnh này sau đó sẽ xuôi xuống phía nam, đến tận gần biên giới Mexico.

Thời tiết khắc nghiệt diễn ra trùng với lễ Giáng sinh - thời điểm bùng nổ mùa du lịch hàng năm tại Mỹ. Tại khu vực thành thị của New York, Cục Hàng không Liên bang mỹ (FAA) thậm chí còn phải đưa ra cảnh báo rằng những chuyến bay có thể bị hoãn lại vài ngày do các vấn đề về tầm nhìn. Ba sân bay lớn tại New York cũng yêu cầu du khách xác nhận tình trạng với sân bay trước khi đến.

Bão tuyết mịt mù ở Chicago, Illinois ngày 22/12. Ảnh: AP.

Kế hoạch du lịch bị trì hoãn

Do những bất tiện về thời tiết, nhiều hãng hàng không sau đó đã thông báo rằng các du khách bị ảnh hưởng sẽ được đổi chuyến mà không mất thêm bất cứ phụ phí nào.

Còn đối với những chuyến bay chưa bị hủy, FAA khuyến nghị rằng du khách nên đến sân bay sớm hơn bình thường khoảng 1-2 tiếng và nên kiểm tra lại trạng thái chuyến bay trước khi ra khỏi nhà.

Ông John Busch - giám đốc an ninh của Sân bay Quốc gia Reagan (Mỹ) - đã trả lời các phóng viên rằng "tất cả các sân bay sẽ bận rộn hơn trong mùa lễ này vì đây là kỳ nghỉ lễ mới nhất sau đại dịch". "20-21/12 là những ngày chúng tôi rất bận rộn, nếu không phải vì bão tuyết thì có lẽ những ngày 22-23/12 cũng sẽ tương tự", ông cho biết thêm.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến kế hoạch đi du lịch của nhiều du khách phải thay đổi. Bà Maria Ihekwaba - người có một chuyến bay từ Chicago đến Clear Lake, Iowa - đã chia sẻ với CNN rằng bà đang cố gắng đổi chuyến càng sớm càng tốt vì chuyến bay trước đó đã bị hủy bỏ.

Còn cô Kari Lucas - đến từ San Diego - thì đã lựa chọn hủy bỏ chuyến bay đến thăm chị gái ở bang khác vì không muốn bị ảnh hưởng bởi thời tiết sắp tới. "Nơi tôi đang ở là San Diego không bị ảnh hưởng những cơn bão tuyết này, tuy nhiên tôi rất lo lắng về việc sẽ bị mắc kẹt ở sân bay nên đã chủ động hủy chuyến".

Xe bus, tàu lửa ngừng hoạt động

Không chỉ các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, dịch vụ xe bus và xe lửa tại Mỹ cũng bị tạm hoãn. Greyhound - nhà cung cấp dịch vụ xe bus liên bang lớn nhất tại Mỹ - đã đưa ra cảnh báo rằng họ có thể sẽ hủy các chuyến xe tới miền Tây nước này trong một vài ngày tiếp đó.

Ngoài ra, công ty quản lý tuyến đường sắt Amtrak cũng vừa mới thông báo hủy hàng loạt chuyến tàu theo lịch trình ở miền Tây và Đông Bắc nước này. Theo công ty, sẽ không có thêm chuyến tàu nào cho đến hết Giáng sinh vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Các chuyến bị hủy hầu hết ở Michigan, Illinois, Missouri, cùng các chuyến tàu di chuyển giữa New York và Chicago.

Nhiều du khách mắc kẹt ở sân bay Chicago's O'Hare do thời tiết xấu. Ảnh: Kamil Krzaczynski.

Trong thông báo của mình, Amtrak cũng bổ sung thêm rằng "các khách hàng bị hủy chuyển sẽ được bố trí trên các chuyến tàu có thời gian khởi hành tương tự vào một ngày khác, hoặc họ có thể tự liên hệ với ban quản lý để đổi lịch trình".

Dịch vụ giao hàng bị tạm dừng

Do các chuyến bay, tàu và dịch vụ xe bus đã bị hoãn nên kế hoạch giao quà mùa Giáng sinh tại Mỹ hiện cũng bị ảnh hưởng.

Theo FedEx - một công ty vận chuyển tại Mỹ - họ đang liên tục theo dõi thời tiết và đã lên kế hoạch dự phòng để giúp giữ an toàn cho các nhân viên giao hàng.

"Nếu thời tiết chuyển biến xấu đi, chúng tôi có thể buộc phải dời các đơn hàng để giảm bớt các tác động về người", đại diện công ty cho biết.

Hơn thế nữa, công ty này thậm chí còn phải gắn định vị lên các đơn hàng cũng như các nhân viên giao hàng để có thể đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.