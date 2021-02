Hơn 4.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày Tết

Trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, số lượt bệnh nhân nhập viện, cấp cứu tăng 14% so với cùng kỳ. Đặc biệt, 8 trường hợp tử vong do đánh nhau.

Theo báo cáo về công tác y tế trong dịp Tết Tân Sửu, Bộ Y tế cho biết trong 6 ngày nghỉ, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc đã cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân, tăng 14% so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

Số lượt bệnh nhân nhập viện nội trú là 132.571, giảm 15,6%. Bác sĩ tại các tỉnh, thành đã thực hiện 10.895 ca phẫu thuật, trong đó, 3.262 ca phẫu thuật do tai nạn.

Số người cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 4.001 ca, chiếm 1,3%. 73% trong số đó (1.855 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi. Đặc biệt, 8 đã trường hợp tử vong.

Các bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, căng thẳng trong đêm mùng 2 Tết vì bệnh nhân nhập viện, cấp cứu. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài ra, sau 6 ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 29.650 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, 12.401 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi (chiếm 41,8%), tăng 7,9%.

Trong tuần qua, 163 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nhiều hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

Các cơ sở y tế cũng tiếp nhận 3.715 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 6,7%. Trong đó, 10 trường hợp đã tử vong, ít hơn 14 ca so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 194 trường hợp, giảm 54,7%. Các cơ sở y tế cũng ghi nhận 93 trường hợp bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc do thức ăn tự chế biến, tăng 75,5%. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Trong 6 ngày Tết, các bác sĩ tại cơ sở y tế cũng đã đỡ đẻ, mổ bắt thai đón 16.508 trẻ. Hơn 14.000 người khỏi bệnh và được xuất viện, đón Tết tại nhà.