Hơn 400 du khách quốc tế đến Quảng Nam trong tháng 11

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 2 ngày 17/11 và 18/11, địa phương sẽ đón hơn 400 du khách quốc tịch Mỹ.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng ký ban hành quy chế về việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam từng bước mở cửa đón khách nội địa, quốc tế với nhiều chương trình đặc sắc, đa dạng. Ảnh: Thanh Đức.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên từ khi có dịch Covid-19

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết trong 2 ngày 17/11 và 18/11 có tổng cộng 429 du khách là người quốc tịch Mỹ đáp sân bay Đà Nẵng. “Những du khách trong 2 đoàn này đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19. Sau khi đến, họ được đưa tới khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến địa phương từ khi có dịch Covid-19”, ông Hồng nói.

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết nhóm du khách sang Việt Nam với mục đích tham quan, du lịch và họ không phải cách ly khi nhập cảnh. Sau khi kết thúc 7 ngày đầu tiên theo chương trình, một số du khách sẽ trở lại Mỹ, một số ở lại Việt Nam thăm thân nhân.

Trong vòng 7 ngày khi tham gia chương trình du lịch tại Quảng Nam, du khách có thể di chuyển tham quan ở phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình đã được thống nhất trước.

“Tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các điểm du khách đến, các cơ sở tham gia cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành đều được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Chúng tôi đặt mục tiêu an toàn lên trên cho cả du khách và người phục vụ”, ông Hồng chia sẻ.

Trong tháng 11, tỉnh Quảng Nam sẽ đón hơn 400 du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Hồng cho hay khi du khách đến tham quan phải cam kết tham gia đúng tour khép kín đã được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong 7 ngày đầu tiên.

Với trường hợp đặc biệt không thể tham gia theo đúng lịch trình, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép kết thúc chương trình du lịch sớm hơn. Theo quy định, việc lợi dụng đi du lịch hoặc tổ chức tour nhằm mục đích tránh cách ly y tế sẽ bị nghiêm cấm. Nếu cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Đối với trường hợp du khách có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác… cần thông báo ngay cho nhân viên y tế hoặc người phụ trách đoàn để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định. Khách du lịch quốc tế đi cùng trẻ em dưới 12 tuổi phải được thường xuyên theo dõi, giám sát y tế và hoạt động du lịch theo chương trình.

Du khách phải chịu trách nhiệm thỏa thuận thống nhất với doanh nghiệp lữ hành quốc tế về chi trả mọi chi phí khi đến du lịch tại tỉnh Quảng Nam, chi phí điều trị F0 và cách ly F1 trong trường hợp nghi mắc hoặc mắc Covid-19 được xác định bởi cơ quan y tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết từ ngày 15/11, địa phương sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống đối với khách tham quan.

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay địa phương sẽ tổ chức lại các hoạt động phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ, phố đêm, tham quan phố cổ, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu và tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Doanh nghiệp lữ hành phải chịu trách nhiệm bảo lãnh du khách

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết địa phương đã có quy chế về việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến địa phương với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở cung ứng dịch vụ.

Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình thí điểm đón khách quốc tế vào Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra yêu cầu của khách du lịch quốc tế về chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP và các yêu cầu liên quan theo quy định.

Phố cổ Hội An, Quảng Nam giảm 50% giá vé cho khách tham quan trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Đức.

Ngoài ra, các doanh nghiệp làm đầu mối, chịu trách nhiệm bảo lãnh, quản lý, hỗ trợ khách trước khi nhập cảnh, quá trình khách nhập cảnh tại sân bay, thực hiện chương trình du lịch cho đến khi khách xuất cảnh hoặc rời tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay thuê chuyến được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay, đảm bảo đủ điều kiện nhập cảnh. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi khách không đủ điều kiện nhập cảnh…

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDl Quảng Nam cho biết trong quy chế đối với doanh nghiệp lữ hành cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án chi tiết đón khách du lịch quốc tế gồm thị trường khách, số lượng khách dự kiến, địa điểm đến, thời gian thực hiện và thời gian lưu trú, hãng hàng không vận chuyển, bảo hiểm du lịch, chương trình tham quan du lịch đảm bảo an toàn chống dịch.

“Doanh nghiệp lữ hành phải gửi về Sở VHTTDL Quảng Nam kiểm tra, phê duyệt ít nhất trước 7 ngày thực hiện đón chuyến bay để tổng hợp, thông báo đầy đủ đến các cơ quan chức năng”, ông Hồng nói.

Trong trường hợp du khách là F0, F1 hoặc có nguyên nhân khác không thể về nước, doanh nghiệp lữ hành chịu trách nhiệm hỗ trợ du khách về thủ tục, hoãn, huỷ dịch vụ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng có quy định đối với cơ sở cung ứng dịch vụ đón và phục vụ khách du lịch quốc tế. Các đơn vị này phải tự tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên Covid-19 2 tuần/lần với tỷ lệ 20% của tổng số nhân viên, người lao động tại đơn vị.

Đối với nhân viên, người lao động của cơ sở dịch vụ được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, xử lý tình huống, xử lý sự cố y tế, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình phục vụ.

Ngoài ra, tăng cường triển khai các mô hình phục vụ khách đảm bảo hạn chế tiếp xúc như quầy dịch vụ tự động check-in online, hệ thống tự động check-out và trả chìa khóa nhanh, thực hiện tư vấn, xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi về phục vụ khách qua hệ thống chatbox.