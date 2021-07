Hơn 40 siêu xe Lamborghini tham dự hành trình dài 800 km

The Esperienza Giro China được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, đây là sự kiện thu hút các chủ xe Lamborghini tại Trung Quốc yêu thích những chuyến đi xuyên đất nước. Hành trình The Esperienza Giro China "Journey into the Vast" 2021 quy tụ 42 xe Lamborghini và diễn ra trong 5 ngày, tổng quãng đường di chuyển khoảng 800 km.