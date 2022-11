Hơn 4 giờ truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hà Nội

Trong tình thế khó khăn, một cán bộ điều tra Công an phường Thụy Khuê nhận diện được nghi phạm gây án là Hoàng Ngọc Chiến.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã bắt giữ được Hoàng Ngọc Chiến, nghi phạm sát hại người phụ nữ trên đường Hoàng Hoa Thám sau hơn 4 giờ gây án. Tuy nhiên, nguyên nhân gây án của nghi phạm là điều nhiều người không ngờ tới.

Nạn nhân không có mâu thuẫn với ai

Đường Hoàng Hoa Thám trưa 25/11 bỗng dưng đông lạ kỳ, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều cảnh sát. Trước cửa nhà số 406, bà H. (51 tuổi) nằm bất tỉnh trên vũng máu, nhiều máu chảy ra từ phần cổ.

Theo những nhân chứng tại đây, họ thấy người đàn ông dùng dao áp sát rồi đâm vào cổ nạn nhân. Sau khi gây án, người này vứt con dao bầu tại hiện trường rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, người phụ nữ không qua khỏi.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Xuân Huy.

Nhận tin báo, ban chỉ huy công an quận Tây Hồ đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, các đội nghiệp vụ, công an phường, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gây án. Đồng chí trưởng công an quận có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phá án. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia điều tra.

Chia sẻ với Zing, một cán bộ điều tra đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ cho biết sau khi xuống hiện trường làm việc, điều khiến lực lượng chức năng cảm thấy khó khăn nhất là gia đình nạn nhân không mâu thuẫn với ai.

"Khi xuống hiện trường khai thác, gia đình nạn nhân cho biết trước giờ gia đình không mâu thuẫn với ai. Điều này gây ra khó khăn lớn, bởi lẽ thường những vụ án giết người sẽ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân", vị cán bộ điều tra nói.

Con dao nghi phạm dùng để gây án. Ảnh: An ninh thủ đô.

Sau khi đã họp bàn, ban chỉ huy công an quận phân công công việc cho từng đơn vị khẩn trương điều tra. Ngoài đặt giả thuyết dẫn đến động cơ gây án của nghi phạm là do thanh toán lẫn nhau, lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, rà soát hệ thống camera giám sát để theo dõi quá trình nghi phạm bỏ trốn. Tuy nhiên, điều này cũng không khả thi. Hệ thống camera giám sát không liền mạch khiến lực lượng chức năng khó xác định đường nghi phạm bỏ trốn.

Mọi giả thuyết lúc này đang thiếu khả thi và mơ hồ khi thông tin về đối thủ còn quá mông lung.Trong lúc ấy, một cán bộ tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đặc điểm nhận dạng của nghi phạm giống với Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi), người từng sống tại ngõ 29 Thụy Khuê trước đây. Ngay lập tức, một tổ công tác tìm đến nhà của Chiến ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Làm việc với người nhà của Chiến, những người này cho biết sáng 25/11, Chiến rời khỏi nhà, nhưng không nói đi đâu, làm gì. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera giám sát do gia đình cung cấp, Chiến mặc quần bò, áo sẫm màu khi rời khỏi nhà. Hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh hung thủ gây án mà công an đang thu thập.

Truy bắt hung thủ gây án

Khó khăn tiếp tục đặt ra cho lực lượng chức năng khi gia đình Chiến cung cấp hồ sơ bệnh án tâm thần. Để tránh trường hợp Chiến tiếp tục gây án cho những người khác, lực lượng chức năng phải vận động, thuyết phục gia đình Chiến cùng phối hợp truy bắt.

Sau khi gây án khoảng 4 giờ, lực lượng chức năng phát hiện Chiến đang ở nhà người thân tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Khi mọi thứ đã chín muồi, lực lượng chức năng xông vào, bắt giữ Hoàng Ngọc Chiến.

Theo điều tra viên, khi bị bắt, Chiến có những hành động bất thường. Người này thường xuyên vùng vẫy khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Lực lượng chức năng bắt giữ Hoàng Ngọc Chiến. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở Công an quận Tây Hồ để điều tra. Tại cơ quan công an, Chiến thừa nhận hành vi giết bà H. Theo lời khai của nghi phạm, năm 2017, Chiến nghi ngờ bà H. chỉ đạo một người cháu đập cửa kính nhà Chiến, nên đã bực tức, giết người để trả thù.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người, tạm giữ Hoàng Ngọc Chiến để điều tra vụ án.

Chiều 26/11, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ tổ chức khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án tại số 406 Hoàng Hoa Thám.

Lãnh đạo quận Tây Hồ khen thưởng tập thể và các cá nhân. Ảnh: Xuân Huy.