Hơn 360.000 Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về văn hóa giao thông

Chương trình là sân chơi quen thuộc để đoàn viên, thanh niên thi tài hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời học hỏi lẫn nhau nhằm cải thiện tình hình tại từng địa phương.

Thu hút hơn 1,3 triệu người trẻ tham gia sau 13 năm triển khai, năm nay, cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” tiếp tục được Honda Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, vòng sơ khảo diễn ra hoàn toàn theo hình thức trực tuyến; vòng chung kết kết hợp trực tuyến với trực tiếp. Những thay đổi này không gây khó khăn cho hơn 360.000 thí sinh tham gia tranh tài từ 15/11 đến 27/12.

Vòng chung kết cuộc thi được diễn ra ngày 27/12, tại Hội trường Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 15 thí sinh xuất sắc vòng sơ khảo trước đó được tham gia làm bài thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông trên máy tính, sau đó chọn ra 3 thí sinh giỏi nhất tham gia hùng biện trước ban giám khảo. Lễ trao giải cuộc thi được diễn ra cùng ngày.

Vòng chung kết cuộc thi gồm 2 phần: Thi trắc nghiệm trên máy tính và hùng biện trước ban giám khảo.

Là thí sinh đoạt giải nhất cá nhân trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy Honda Wave Alpha, bạn Huỳnh Thanh Thân (TP.HCM) không giấu được hạnh phúc. Ban đầu, Thân chỉ hy vọng có mặt trong top 15 và được ra Hà Nội thi vòng chung kết.

“Trong vòng sơ loại của chung kết, tôi chỉ làm đúng 24/30 câu, nhưng hoá ra đây là kết quả tốt”, Thân nhớ lại. Khi có tên trong top 3 phần thi hùng biện, Thân cảm thấy áp lực bởi là thí sinh duy nhất trình bày trực tiếp trên sân khấu thay vì phát biểu trực tuyến như 2 người còn lại. Đổi lại, thí sinh này nhận được lợi thế là sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

“Nhờ những tràng pháo tay khích lệ của các anh chị em, bạn bè thân quen và khán giả, tôi cảm thấy thoải mái hơn, từ đó tự tin trình bày bài hùng biện của mình”, Thân cho biết.

Thí sinh Huỳnh Thanh Thân nhận giải nhất từ ban tổ chức.

Là một Đoàn viên quan tâm tới vấn đề ý thức tham gia giao thông tại Việt Nam, Huỳnh Thanh Thân tự hào cho biết đã tham gia cuộc thi từ nhiều năm qua. “Tôi nhận thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, mang tính thiết thực khi có thể giúp các Đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức về văn hóa giao thông, áp dụng vào cuộc sống”.

Với chương trình năm nay, Thân chủ động tìm hiểu thể lệ từ sớm, đồng thời chuẩn bị kỹ càng kiến thức thông qua các tài liệu về giao thông và văn hoá ứng xử, qua sự quan sát và thực hành hàng ngày của chính mình.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi năm nay.

Nhằm lan tỏa văn hóa tham gia giao thông văn minh và an toàn, trong những năm qua, Honda Việt Nam tích cực triển khai đa dạng hoạt động cho nhiều đối tượng trên khắp đất nước. Các chương trình đều đặt mục tiêu “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái dành cho mọi người”, kéo giảm số vụ tai nạn và không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, cuộc thi năm nay càng có ý nghĩa khi cho thấy nỗ lực của hãng trong việc hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Đồng ý với mục tiêu của Honda Việt Nam, quán quân Huỳnh Thanh Thân nhìn nhận: “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông giúp mọi người nâng cao ý thức và trách nhiệm đúng khi tham gia giao thông, không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn cho người khác. Mỗi Đoàn viên, thanh niên và xã hội hãy hành động thiết thực để góp sức xây dựng văn hóa giao thông. Tai nạn giao thông chỉ giảm khi ý thức của mỗi người được nâng lên, mà trong đó Đoàn viên thanh niên đóng vai trò trước hết và trên hết”.