Hơn 3.200 xe Mercedes-Benz gặp lỗi túi khí tại Việt Nam

3.286 chiếc Mercedes-Benz C-Class và GLK bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi túi khí.

Mercedes-Benz Việt Nam vừa thông báo triệu hồi đối với 2 dòng xe C-Class (số loại W204) và GLK (số loại X204) liên quan đến vấn đề túi khí ở ghế hành khách phía trước.

Các mẫu xe trong diện triệu hồi gồm 3.286 chiếc với các dòng C 200 BLUE EFFICIENCY, C 250 BLUE EFFICIENCY, C 300, GLK 250 4MATIC, GLK 220 CDI 4MATIC và GLK 300 4MATIC. Các model này được sản xuất từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2015.

Bộ bơm túi khí của các mẫu xe thuộc diện triệu hồi có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian, gây ảnh hưởng đến quá trình bơm phồng túi khí khi xe gặp va chạm. Với lỗi này, việc bơm phồng túi khí có thể tạo nên áp lực lớn, gây vỡ bộ bơm khí. Do đó, túi khí không thể phát huy tác dụng bảo vệ người dùng và tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách do các mảnh vỡ của bộ bơm khí văng ra.

Chương trình triệu hồi được thực hiện tại tất cả đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc từ ngày 16/11 đến 31/12. Tại đây, Mercedes-Benz sẽ kiểm tra và thay thế cụm túi khí phía trước ghế hàng khách cho xe trong diện ảnh hưởng. Thời gian kiểm tra và khắc phục lỗi khoảng 1,6 giờ.

Theo văn bản của Mercedes-Benz, túi khí trong diện thu hồi thuộc công ty Takata. Trước đây, lỗi túi khí Takata đã xuất hiện trên Honda và Ford. Hãng Takata còn cung cấp túi khí cho các thương hiệu khác như Toyota, Volkswagen, Tesla và McLaren. Lỗi túi khí Takata được xem là một trong những bê bối lớn nhất của ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Hãng xe Đức cho biết chưa có trường hợp tai nạn nào tại Việt Nam liên quan đến lỗi túi khí Takata.