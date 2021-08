Hơn 320 ca F0 ở Bình Định khỏi bệnh được xuất viện

Sau gần 2 tháng bùng phát dịch, Bình Định ghi nhận 572 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 322 người đã khỏi bệnh được xuất viện.

Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin địa phương tiếp tục ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số này có 6 trường hợp là thành viên cùng gia đình thường trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn; bốn người còn lại ở huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chỉ đạo chống dịch ở TP Quy Nhơn. Ảnh: H.N.

Đến nay, Bình Định ghi nhận 572 trường hợp mắc Covid-19; trong đó có 322 người đã khỏi bệnh được xuất viện, 245 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định, nhận định việc thực hiện giãn cách xã hội ở thị xã An Nhơn chưa nghiêm, người dân còn tự do đi lại làm lây lan dịch bệnh. Đây là địa phương duy nhất trên địa bàn xuất hiện tình trạng ổ dịch gia đình, làng xóm, tạo ra những ổ dịch lớn, tăng áp lực điều trị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhìn nhận một bộ phận cán bộ còn lơ là phòng chống dịch. Công an tỉnh cần tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhất là những trường hợp ra đường với lý do không chính đáng. Phòng Y tế thị xã An Nhơn phải thanh tra, xử lý các nhà thuốc không tuân thủ quy định.

"Cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm là có tội với nhân dân. Thị xã An Nhơn phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát, thành lập 5 tổ công tác đặc biệt, xuống ở cùng 5 xã, phường để sớm khống chế dịch bệnh", ông Long chỉ đạo.