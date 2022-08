Hơn 30 thanh, thiếu niên sắm hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích, liên quan đến 2 vụ việc.

Vụ thứ nhất, vào 22h ngày 13/8, tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ nhóm người trên nhiều xe máy trên đường phố, mang theo hung khí đang chuẩn bị hẹn nhau... huyết chiến.

Quá trình bắt giữ, một số nghi can có hành vi chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào tổ công tác và cắn vào tay của cán bộ công an nhằm tẩu thoát. Tổ công tác đã bắt giữ được 6 người đưa về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, bắt giữ thêm 19 cá nhân trong ổ nhóm trên. Tang vật thu giữ gồm 4 chiếc xe máy và nhiều hung khí các loại.

Số hung khí thu giữ của các đối tượng trong hai vụ việc.

Vụ thứ hai, vào 1h ngày 15/8, tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng phát hiện bắt giữ 7 người mang theo hung khí gồm kiếm, giáo, đinh ba, bom xăng, vỏ chai thủy tinh... trước cửa số 110 đường Quán Trữ, phường Lãm Hà, quận Kiến An, để đánh nhau với nhóm khác. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các nhóm này, thu giữ tang vật gồm 2 xe máy và nhiều hung khí.

Toàn bộ người liên quan trong 2 vụ việc nêu trên được lực lượng HP22 Công an TP Hải Phòng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an TP Hải Phòng cũng kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng công an kịp thời phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Được biết, HP22 là lực lượng đặc biệt được Công an TP Hải Phòng thành lập nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý kịp thời các ổ nhóm có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của thành phố.