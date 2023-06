Hơn 30 thanh thiếu niên dùng chai xăng, hung khí đuổi đánh nhau

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang xác minh làm rõ 2 nhóm dùng chai xăng và hung khí đánh nhau trên tuyến phố Nguyễn Văn Linh 2 ngày trước đó.

Khoảng 1h10 ngày 13/6, vụ loạn đả giữa 2 nhóm thanh thiếu niên với số lượng khoảng 30-40 người xảy ra trên tuyến phố Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Các nghi phạm sử dụng bom xăng, mã tấu, dao phóng lợn tấn công nhau, gây náo loạn cả con phố, khiến người dân khiếp hãi trước khi nhanh chóng giải tán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung lập tức xuống hiện trường. Lực lượng công an thu thập thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, đồng thời trích xuất camera trong khu vực và triển khai lực lượng truy xét, triệu tập nhiều người nghi vấn để đấu tranh.

Một số thanh thiếu niên trú quận Ngũ Hành Sơn tham gia ẩu đả bị cơ quan công an triệu tập.

Bước đầu, cơ quan công an xác định 18 người tham gia vụ loạn đả là các thanh thiếu niên tuổi 16-20, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, trong đó có Lê Hồng Vinh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hoàng Quốc Đạt…

Qua đấu tranh, số thanh thiếu niên này khai nhận khoảng 22h cùng ngày, nhóm đang đứng trước quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), thì thấy 2 thanh niên lạ mặt, nghi là thành viên nhóm Facebook “Xóm Chùa” (quận Hải Châu) điều khiển xe máy đi ngang qua và có buông lời trêu chọc.

Nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn điều khiển xe máy di chuyển trên đường 2/9 hướng về đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thì gặp 2 thanh niên lúc nãy cùng hơn 10 người khác điều khiển xe chạy ngược chiều và đá chân chống xe máy xuống đường khiêu khích.

Không chịu lép vế, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn cũng vẫy tay, thách thức nhóm thanh niên kia quay lại. Sau đó, 2 nhóm dùng dao phóng lợn, mũ bảo hiểm, gạch đá… đuổi đánh nhau.

Thấy yếu thế, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn bỏ chạy về khu vực công viên trên đường K20 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Sau đó, Nguyễn Quốc Việt điện thoại cho người quen nhờ đi đánh nhóm thanh niên lạ mặt. Sau khi chuẩn bị đủ hung khí, các nghi phạm điều khiển xe máy qua đường Nguyễn Văn Linh để tìm kiếm nhóm thanh niên “Xóm Chùa”.

Một thanh niên trú quận Ngũ Hành Sơn cầm dao phóng lợn truy đuổi nhóm thanh niên "Xóm Chùa".

Khi giáp mặt nhau, nhóm thanh niên lạ mặt xịt hơi cay vào nhóm Vinh, Việt, Huy, Đạt rồi bỏ chạy. Đuổi theo không kịp, nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn quay về tập trung tại khu vực công viên đường K20.

Vẫn còn ấm ức nên sau khi nghỉ ngơi một lát, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục kéo nhau đi tìm nhóm thanh niên “Xóm Chùa”. Khi chạy xe máy ngang qua quán sữa trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn bị nhóm thanh niên “Xóm Chùa” đợi sẵn và ném chai xăng. Nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn quay đầu, vung hung khí truy đuổi thì nhóm thanh niên “Xóm Chùa” bỏ chạy vào các kiệt hẻm gần đó để trốn…

Hành vi đánh nhau và gây rối của 2 nhóm gây mất ANTT, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục truy bắt nhóm thanh thiếu niên "Xóm Chùa" và những người khác có liên quan.

Cơ quan công an yêu cầu những người có liên quan đến vụ ẩu đả ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.