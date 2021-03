Hơn 30 nhà xe dừng chạy phản đối 'xe dù' đã hoạt động trở lại

Sau nhiều ngày dừng chạy, căng băng rôn phản đối việc xe khách chạy vượt tuyến và "xe dù" cướp khách, hơn 30 nhà xe ở Nghệ An đã hoạt động trở lại.

Chiều 7/3, lãnh đạo bến xe phía bắc TP Vinh (Nghệ An), cho biết hơn 30 nhà xe chạy tuyến TP Vinh đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương dọc quốc lộ 7 đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày dừng chạy, căng băng rôn phản đối xe vượt tuyến, "xe dù" cướp khách.

“Các nhà xe đã chạy đón khách trở lại. Sở cũng đã rút các xe buýt tăng cường việc vận chuyển hành khách trước đó khi các xe dừng chạy”, vị lãnh đạo bến xe thông tin.

Hơn 30 nhà xe dừng chạy để phản đối "xe dù". Ảnh: H.D.

Ngành vận tải Nghệ An cũng có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương và Kỳ Sơn để phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, lập các chốt để xử lý tình trạng xe khách chạy vượt tuyến, xe dù.

Đầu tháng 3, hơn 30 xe khách nội tỉnh, chạy tuyến cố định dọc quốc lộ 7 tuyến từ TP Vinh lên các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) dừng chạy, căng băng rôn lên mui xe và tập trung tại sân bến xe phía bắc thành phố để phản đối xe liên tỉnh, "xe dù" đón trả khách sai quy định.

Trong đó có nhiều xe giường nằm chạy tuyến TP.HCM, Hà Nội về huyện Con Cuông (Nghệ An) đã chạy vượt tuyến thêm gần 100 km lên các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn để đón trả khách trái quy định; nhiều xe dù loại 7 đến 16 chỗ cũng đón trả khách tận nhà.

Các chủ xe tuyến cố định nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng song tình trạng này không được giải quyết dứt điểm. Để phản đối việc này, họ đồng loạt dừng chạy trong hai ngày, yêu cầu ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Ngành vận tải Nghệ An phải điều xe buýt tăng cường để đón trả khách dọc tuyến quốc lộ 7 khi các xe khách dừng chạy. Ảnh: H.D.

Ngành vận tải tỉnh Nghệ An đã phải điều động xe khách tăng cường vận chuyển hành khách từ TP Vinh đi các huyện này khi các nhà xe dừng chạy.

Trước sự việc, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An và Công an các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu là chạy sai hành trình - vượt tuyến; xe hợp đồng không có hợp đồng theo quy định hoặc danh sách hành khách trên hợp đồng không đúng với thực tế.