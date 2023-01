Hơn 30 năm trốn truy nã với vỏ bọc lương thiện

Hùng tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, đặc biệt tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh, nhưng vỏ bọc do Hùng dày công xây dựng vẫn bị lực lượng công an phát hiện.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã phục hồi điều tra, ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng (SN 1971, trú xã Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng và Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Theo hồ sơ, năm 1991, Hoàng Quốc Hùng và Nguyễn Thế Tân (SN 1971, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) rủ nhau đi đào vàng tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tại đây Hùng, Tân thấy những người đào vàng đều sử dụng súng quân dụng. Do không có vũ khí quân dụng, cả hai quay về thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn sinh sống. Sau khi tìm hiểu, cả hai biết tại kho vũ khí của huyện đội Mai Sơn có cất giữ nhiều loại súng nên tìm cách chiếm đoạt.

Vào một đêm tháng 6/1992, Tân và Hùng đột nhập vào nhà kho của huyện đội Mai Sơn và lấy đi 7 khẩu súng AK và 12 băng tiếp đạn với 240 viên đạn. Sau đó, Tân và Hùng dùng súng đi cướp tài sản để có tiền đi đến tỉnh Bắc Kạn. Buổi tối cùng ngày, cả 2 mang theo súng đi đến khu vực dốc Chiềng Đông và chui vào một cống thoát nước chờ.

Hoàng Quốc Hùng đã bị bắt giữ.

Đến khoảng 17h hôm sau, cả hai thấy có chiếc ôtô tải chở hàng đi từ hướng huyện Yên Châu đến, thì Hùng, Tân hướng nòng súng về phía ôtô bóp cò, bắn nhiều phát làm thủng lốp, vỡ kính chắn gió phía trước ôtô và làm một người ngồi ở ghế phụ bị trúng đạn xuyên qua bả vai phải, gẫy cụt đốt 3 ngón 2 bàn tay trái.

Hùng Tân định đến ôtô để cướp tài sản, thì thấy có một ôtô tải từ phía sau đi đến, do sợ bị lộ nên Hùng và Tân bỏ chạy về phía thị trấn Hát Lót và giấu 2 khẩu súng ở hang đá phía sau nhà Hùng rồi bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã xác định được Nguyễn Thế Tân và Hoàng Quốc Hùng đã thực hiện hành vi phạm tội, nên huy động lực lượng để truy bắt. Tuy nhiên, Hoàng Quốc Hùng bỏ trốn ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, còn Nguyễn Thế Tân đã bị bắt. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã về hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng và Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa” đối với Hùng.

Sau khi gây án, Hùng đã di chuyển qua nhiều nơi tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Cần Thơ...,cứ 3-4 năm lại thay đổi chỗ ở, đồng thời thay đổi tên thành Hoàng Quốc Mạnh (SN 1972). Đến khoảng năm 2000, Hùng về phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sinh sống và lấy vợ rồi sinh sống cùng với vợ, con tại đây. Để tránh bị lộ thân phận thật, Hùng luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn, đặc biệt tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh.

Cuối tháng 12/2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện người đàn ông có tên Hoàng Quốc Mạnh (trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có nhiều đặc điểm giống Hoàng Quốc Hùng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp xác định được Hoàng Quốc Mạnh chính là Hoàng Quốc Hùng, nghi phạm bị truy nã hơn 30 năm trước.

Ngày 26/12/2022, tổ công tác do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La chủ trì đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, âm thầm quan sát địa hình, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch vây bắt thành công Hoàng Quốc Hùng.