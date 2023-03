Hơn 29.000 m2 sân bay Biên Hòa được xử lý dioxin

Ngày 7/3, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức bàn giao hơn 29.300 m2, tương đương 19.300 m3 đất đã xử lý sạch dioxin cho Bộ Quốc phòng - Phòng không - Không quân.

Bà Samatha Power, Tổng giám đốc USAID toàn cầu, cho biết 2023 là năm đánh dấu mối quan hệ hợp tác 10 năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ký thỏa thuận này với dự án mới lên đến 300 triệu USD . "Kể cả khi đã tiêu hủy hết lượng dioxin vẫn chưa thể xoa dịu nỗi đau những người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc tại đây", bà Samatha chia sẻ và cho rằng khoản tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam về nỗ lực chữa lành vết thương chiến tranh.

Với hợp đồng được công bố hôm nay, công ty xử lý môi trường của Hoa Kỳ là Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 m3 đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Trước đó, hai bên đã hoàn thành xử lý dioxin khu đất đầu tiên nằm phía ngoài sân bay Biên Hòa, gần cổng 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hoà là dự án đặc biệt quan trọng, cùng với dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Đà Nẵng. Đây là những dự án điển hình cho sự hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Knapper nói hai bên sẽ cùng nhân đôi nỗ lực để đảm bảo rằng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền chặt hơn trong thời gian tới.

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 4/2019, có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Công trình này dự kiến mất 10 năm để hoàn thành.

Sân bay Biên Hòa nằm cách TP.HCM 30 km về phía Đông Bắc. Trong những năm chiến tranh, quân đội Mỹ sử dụng nơi này để tập kết chất độc hóa học dioxin (chất độc da cam) trước khi cho lên máy bay để phun vào rừng.

Hiện, sân bay này là nơi ô nhiễm nặng với diện tích ô nhiễm khoảng 52 ha, khối lượng đất đá ô nhiễm khoảng trên 500.000 m3 và ảnh hưởng đến hơn 100.000 người đang sinh sống gần khu vực.

