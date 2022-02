Hơn 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày Tết

Trong 6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm số ca đến cấp cứu. Số người nhập viện do đánh nhau cũng giảm, trong khi tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết năm ngoái.

Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết từ 7h ngày 29 Tết Nhâm Dần đến 7h ngày mùng 5, cơ quan chức năng ghi nhận 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (chiếm 2% tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện trên toàn quốc). Trong đó, 1.245 ca phải nhập viện, 195 bệnh nhân tử vong.

Sau 6 ngày nghỉ Tết, tổng số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 24.588 trường hợp (giảm 8,9% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021). Trong đó, 1.556 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, ít hơn 26 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê, sau 6 ngày nghỉ, 316 trường hợp phải cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại (nhiều hơn 29 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), không có ca tử vong. Ngoài ra, 34 cá nhân khác phải cấp cứu do chất nổ khác.

Các trường hợp gặp sự cố do sinh hoạt, lao động và ngộ độc thức ăn trong 6 ngày Tết cũng giảm so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Về tình hình thu dung và điều trị Covid-19, tính đến 17h ngày 4/2, cả nước ghi nhận 175.285 ca đang theo dõi và điều trị. Trong đó 51.434 trường hợp điều trị tại các bệnh viện.

Các địa phương có số ca điều trị Covid-19 cao gồm: Hà Nội (52.698), Hải Phòng (9.323), Bắc Ninh (7.160), Bình Dương (7.097)... Hà Nội cũng là địa phương số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ qua.

Ngoài các chỉ số trên, Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tính đến 7h ngày 5/2 là 84.654 trường hợp. Bộ Y tế đánh giá trong 6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm cả số ca đến khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong. Tai nạn do đánh nhau cũng giảm, trong khi đó tai nạn do pháo nổ tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái.