Hơn 270 quán karaoke, bar ở Bình Dương bị xử phạt

Trong hơn 10 ngày kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 271 quán karaoke, bar, vũ trường… vi phạm. Tổng số tiền xử phạt các cơ sở này là hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết từ ngày 9 đến 21/9, đã có 8/9 địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Những địa phương đã hoàn thành đợt kiểm tra gồm: Thuận An, Dĩ An, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Tân Uyên, Bến Cát.

Công an các địa phương trên đã tổng kiểm tra 622 cơ sở, phát hiện 271 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các vi phạm khác.

Vụ cháy tại quán karaoke An Phú trước đó đã cướp đi 32 sinh mạng. Ảnh: A.T.

Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ 51 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng .

Trong đó, Thuận An và Tân Uyên là hai địa phương có nhiều cơ sở vi phạm nhất. Công an TP Thuận An đã kiểm tra 78 cơ sở, xử phạt 63 cơ sở và tạm đình chỉ 32 cơ sở, xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng . Công an thị xã Tân Uyên đã kiểm tra 102 cơ sở, xử phạt hơn 1 tỷ đồng .

Cuộc tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được Bình Dương thực hiện đồng loạt sau vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) khiến 32 người thiệt mạng. Ngoài 32 nạn nhân tử tử vong trong vụ cháy, còn có một người khác do nhảy từ lầu cao xuống đất bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện.