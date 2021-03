Hơn 244 triệu liều vaccine đã được tiêm ở đâu?

Hơn 244,2 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân toàn cầu, tương đương 3,2 liều/100 dân. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng giữa các nước có sự chênh lệch lớn.

Hơn 244,2 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân toàn cầu, tương đương 3,2 liều/100 dân. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng giữa các nước có sự chênh lệch lớn. Nhiều quốc gia tới nay vẫn chưa nhận được liều vaccine nào.

Dữ liệu do dự án Our World in Data thuộc Đại học Oxford tổng hợp từ thông tin mà các chính phủ cung cấp, tính đến ngày 1/3.

Một người được coi là "đã tiêm chủng" nếu đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Việc "tiêm chủng hoàn toàn" cần 2 liều vaccine.

Trong bối cảnh nguồn cung vaccine nhìn chung vẫn tương đối khan hiếm trên phạm vi toàn cầu, đa phần các quốc gia dành những lô vaccine đầu tiên cho các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, nhân viên chống dịch tuyến đầu, theo New York Times.

Với dân số khoảng 9 triệu, Israel là nước đang đi đầu trong chương trình tiêm chủng diện rộng. Tỷ lệ tiêm vaccine ở nước này là 91,1 liều/100 người cho mũi đầu tiên, tính đến ngày 27/2.

Việc triển khai tiêm chủng giữa các châu lục cũng có khác biệt lớn. Một số nước thậm chí chưa được nhận liều vaccine nào, theo New York Times.

Các nước thu nhập thấp và trung bình chủ yếu dựa vào thỏa thuận chia sẻ vaccine theo sáng kiến COVAX. Mục tiêu của COVAX là phân phát 2 tỷ liều vaccine cho các quốc gia từ nay tới cuối năm 2021.

Ghana là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã tiếp nhận vaccine miễn phí theo chương trình COVAX. Những lô vaccine của AstraZeneca đã đến quốc gia Tây Phi này vào tuần qua, theo Reuters.

Tổng thống Ghana và phu nhân, cùng vợ chồng phó tổng thống, đã được chích mũi đầu tiên hôm 1/3. Nước này sẽ triển khai tiêm chủng diện rộng kể từ ngày 2/3, theo Reuters.

Chín loại vaccine khác nhau đã được sử dụng trong tiêm chủng ở các nước. Chẳng hạn, Israel đang dùng vaccine do Pfizer-BioNTech phát triển và sẽ nhận thêm vaccine của Moderna trong tháng 3. Hàng triệu liều vaccine của AstraZeneca cũng đang trên đường tới Israel, theo Financial Times.

Vaccine của Pfizer-BioNTech, với hiệu quả được khẳng định tới 95%, đang được sử dụng ở 66 quốc gia, theo New York Times.

Nhiều quốc gia đã phê duyệt cho phép sử dụng một số loại vaccine nhưng chưa đưa vào tiêm chủng. Đa phần các loại vaccine yêu cầu người sử dụng phải tiêm đủ 2 liều.

Hôm 26/2, vaccine của gã khổng lồ trong ngành dược phẩm Johnson & Johnson, với chỉ định một liều duy nhất, đã được một ủy ban tư vấn của Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) ủng hộ, mở đường cho vaccine này sớm được cấp phép sử dụng ở Mỹ.

Các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn việc tiêm chủng sẽ giúp giảm tình trạng lây nhiễm, bởi nó chưa được kiểm nghiệm. Công dụng của vaccine là giúp cơ thể chống chọi nếu nhiễm bệnh, theo Reuters.

Do vậy, mặc dù đã triển khai tiêm chủng diện rộng, các chính phủ và giới chuyên gia vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, bao gồm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngay cả khi một người đã được tiêm vaccine.