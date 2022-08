Hơn 2.000 người ký tên vào đơn đề nghị xử nghiêm kẻ sát hại nữ sinh

Nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái, An mua dao nhọn rồi đón lõng cô gái đi làm về. Bị hung thủ tấn công, nữ nạn nhân tử vong.

Sau hơn 3 giờ xét xử, chiều muộn 16/8, Hoàng Tuấn An (20 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã bị TAND thành phố tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người.

Về trách nhiệm dân sự, người thân của bị cáo đã thay con trai, bồi thường 450 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tên là Thu Hà (20 tuổi, ở cùng quê và là bạn gái cũ của An).

Hoàng Tuấn An bị bị bắt.

Bản án cho thấy giữa năm 2019, An và Thu Hà có quan hệ tình cảm với nhau. Khi đó, Hà đang học tại Học viện Ngân hàng, còn An là sinh viên Đại học FPT.

Đầu năm 2021, gia đình nữ sinh phát hiện chuyện tình cảm của con gái, nên khuyên cô tạm dừng mối quan hệ với An để tập trung chuyện học. Quãng thời gian sau đó, đôi nam nữ nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái từ bỏ yêu đương, An nghĩ đến việc sát hại nạn nhân.

Chiều 22/12/2021, An mua dao nhọn rồi đến nơi bạn gái làm thêm trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thấy Hà đang làm việc, hung thủ chạy xe đến chờ cô tại đoạn đường qua xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Đây là nơi Hà thường đi qua để về nhà.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Hà điều khiển xe máy đến địa điểm trên, thì An chặn đường. "Tao muốn nói chuyện”, bị cáo khai diễn biến gây án rồi sau đó, anh ta rút dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ đối phương. Hành động này khiến nữ sinh trường ngân hàng tử vong.

Sau khi gây án, An dùng chính con dao hung khí, đâm vào cổ để tự sát. Tuy nhiên, một người dân chứng kiến nên đã khống chế kẻ sát nhân, tước con dao rồi báo cho Công an huyện Hoài Đức. Quá trình điều tra và xét xử, người nhà của Hà đề nghị xử lý nghiêm Hoàng Tuấn An theo quy định của pháp luật.

HĐXX kết luận hành vi của bị cáo 20 tuổi là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự côn đồ, hung hãn và đã tước đoạt mạng sống của nữ sinh viên cùng quê. Khi lượng hình, HĐXX nhận thấy An đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.

Một luật sư tham gia tố tụng phiên tòa cho biết trước khi phiên xử diễn ra, hơn 2.000 sinh viên trường ngân hàng, nơi Hà từng theo học, đã ký tên vào đơn kiến nghị xét xử nghiêm minh Hoàng Tuấn An. Lá đơn này đã được gửi đến Chánh án TAND Hà Nội.