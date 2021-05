Hơn 200 xe bị phá hủy và sự biến mất của The Rock ở ‘Fast & Furious 9’

"Fast & Furious 9" ẩn chứa nhiều tình tiết bất ngờ, mở đường cho hồi kết của thương hiệu điện ảnh 20 năm tuổi.

Chia sẻ với Zing về ý tưởng đưa Fast & Furious vào vũ trụ, đạo diễn Justin Lin cho biết: “Từ ngày đầu tiên làm việc với Vin Diesel, chúng tôi thống nhất sẽ không đóng khung series vào bất kỳ điều gì. Mọi thứ sẽ luôn tăng tiến.

Trong phần 9, các nhân vật đã bắt đầu băn khoăn và tự đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình. Do đó, cũng tự nhiên thôi khi chúng tôi đưa thêm các nguyên tố mới vào tác phẩm”.

200 xe bị phá hỏng, gia đình tốc độ bay vào vũ trụ

Khởi động từ năm 2001, tới nay, Fast & Furious đã phát triển thành thương hiệu điện ảnh phủ sóng toàn cầu với 8 phần phim và một ngoại truyện. Sau hai thập kỷ tung hoành trên màn ảnh, cuộc phiêu lưu của Dominic Toretto (Vin Diesel) và gia đình tốc độ đã mang về hơn 5,9 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.

Từ những hình ảnh trong trailer cùng tiết lộ của ê-kíp làm phim, Fast & Furious 9 hứa hẹn nhiều bất ngờ về cả cốt truyện cũng như những pha hành động tốc độ đã mắt.

Ngày 19/5, ê-kíp Fast & Furious 9 đã có cuộc họp báo trực tuyến trước ngày bộ phim chính thức phát hành. Trong chương trình, đạo diễn Justin Lin tiết lộ đoàn phim đã phá hỏng hơn 200 chiếc xe khi ghi hình phần 9.

20 năm qua, loạt Fast & Furious đã phá hủy hàng nghìn chiếc xe.

Tuy nhiên, số xe bị phá hủy trong Fast & Furious 9 chưa phải kỷ lục của loạt phim. Theo thống kê của ScreenRant, tính cả phần 9, loạt Fast & Furious đã làm hỏng hơn 2.000 xe hơi các loại, tức 226 chiếc cho mỗi phần phim. Kỷ lục của thương hiệu hiện thuộc về Fast & Furious 8 với 348 chiếc xe.

Tuy nhiên, làm nên chất lượng của Fast & Furious không phải việc có bao nhiêu phương tiện bị phá hủy trên màn ảnh, mà là cách đoàn phim sử dụng những chiếc xe ấy trong các phân cảnh hành động vô tiền khoáng hậu như thế nào.

Một trong các điểm nhấn của Fast & Furious 9 chính là những khối nam châm khổng lồ được sử dụng linh hoạt. Trong trailer, khán giả từng chứng kiến một chiếc xe hơi lao khỏi vách đá, theo đà cắm đầu xuống biển trước khi được máy bay gắn nam châm hút lên giữa không trung.

Trả lời tạp chí Empire, đạo diễn Justin Lin tiết lộ những cục nam châm khổng lồ là ý tưởng do cậu con trai mình nghĩ ra. Nam diễn viên John Cena, gương mặt mới của Fast & Furious 9, dành không ít lời khen ngợi cho sáng tạo này.

“Những cục nam châm được đưa vào phim nhằm tạo hiệu ứng hài hước. Đó là thứ ta thấy hàng ngày, ở khắp mọi nơi. Nhưng khi là một khối khổng lồ, với lực hút siêu mạnh, nó có thể tạo ra khung cảnh hỗn loạn không ai ngờ tới. Tôi nghĩ đó là ý tưởng sáng tạo độc đáo. Loạt phim Fast & Furious luôn tìm ra những phương án độc nhất vô nhị như vậy để giải quyết vấn đề”, cựu đô vật chia sẻ.

Các khối nam châm khổng lồ là một sáng tạo mới mẻ, nhưng yếu tố giúp Fast & Furious 9 gây ấn tượng mạnh với khá giả lại nằm ở chi tiết gia đình tốc độ đã cử những thành viên đầu tiên vào vũ trụ.

Ở những giây cuối trailer, khán giả chứng kiến Tej (Ludacris) và Roman (Tyrese Gibson) mặc đồ bảo vệ, ngồi trong một chiếc xe gắn tên lửa trên nóc. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe bị thả rơi vào bầu khí quyển. Sau đó, chiếc xe sẽ tiến vào vũ trụ để bộ đôi hài hước hành động.

Cảnh phóng xe vào vũ trụ trong trailer Fast & Furious 9.

Những xáo trộn trong gia đình tốc độ

Dwayne "The Rock" Johnson là gương mặt quen thuộc của loạt Fast & Furious kể từ Fast Five (2011). Nhân vật Hobbs do anh thủ vai đã xuất hiện trong các phần 5, 6, 7 và 8 của thương hiệu tốc độ.

Tuy nhiên, khi thực hiện Fast & Furious 8, giữa The Rock và Vin Diesel đã nổ ra tranh cãi. Dù đại diện Universal Pictures cho biết mâu thuẫn đã được hóa giải, nhưng trên phim, Johnson và Diesel không có cảnh diễn chung. The Rock cũng không chia sẻ về việc trở lại với thương hiệu Fast & Furious.

Dàn diễn viên Fast & Furious 9 ở hậu trường tác phẩm.

Hobbs không xuất hiện trong Fast & Furious 9. Tuy nhiên, phim sẽ giới thiệu một nhân vật hoàn toàn mới - Jakob Toretto (John Cena) - em trai lưu lạc của Dom.

Vì mâu thuẫn trong quá khứ, hai anh em nhà Toretto giờ đã trở mặt thành thù. Sau bao năm bặt vô âm tín, sự trở lại mờ ám của Jakob đã kéo Dom khỏi quãng đời ẩn dật ở vùng quê xa xôi hẻo lánh.

The Belfast Telegraph từng dẫn lời Vin Disesel chia sẻ về lý do chọn John Cena cho vai diễn: “Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc John Cena bước vào phòng. Cứ cho là tôi điên đi, nhưng tôi lập tức có cảm giác như thể Paul Walker đã cử cậu ấy đến. Đêm đó, tôi nói với Justin Lin rằng cả cảm tính lẫn lý tính của tôi đều chỉ ra John Cena chính là mảnh ghép còn thiếu”.

Chia sẻ với Zing, John Cena mô tả Jakob là “một tay đua điệu nghệ, hiếu chiến sở hữu bộ óc thiên tài” và không làm khó được anh. Tuy nhiên, vai diễn cũng mang đến cho Cena nhiều áp lực. Một trong số đó là việc thuyết phục khán giả tin vào câu chuyện Dom có một người em thất lạc đột ngột xuất hiện sau 8 phần phim.

Jakob cho thấy mình là một thế lực đáng gờm, ngang ngửa về cả thể lực lẫn trí lực với Dom. Nhân vật nhiều khả năng sẽ đóng góp không nhỏ cho diễn biến hồi kết của Fast & Furious, dự kiến gói gọn trong hai phần phim thứ 10 và 11.

Bất ngờ khác được tiết lộ trong trailer Fast & Furious là sự trở lại của nhân vật Han Lue (Sung Kang). Han là chiến hữu, gắn bó với Dom từ những ngày còn tung hoành tại Mexico. Tuy nhiên ở cảnh cuối Fast & Furious: Tokyo Drift (2006), Han đã bỏ mạng. Vụ tai nạn dẫn đến cái chết của anh đã được thể hiện chi tiết trên màn ảnh.

Sự trở lại của Han hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho tương lai của loạt phim.

Do đó, tại sao và bằng cách nào Han trở lại bằng xương bằng thịt là câu hỏi khơi gợi nhiều hứng thú nơi khán giả. Dường như đằng sau sự hồi sinh này còn là một âm mưu phức tạp. Tuy nhiên, với sự trở lại của Han, khả năng gia đình tốc độ của Vin đoàn tụ trong hồi kết của Fast & Furious là hoàn toàn có thể.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Sung Kang hài hước thừa nhận nhân vật của anh được hồi sinh là nhờ tình yêu của người hâm mộ. Tuy nhiên, chiều lòng khán giả chỉ là một chuyện. Điều quan trọng hơn, là liệu vai trò của Han trong Fast & Furious 9 có xứng đáng với màn “đội mồ sống dậy” này hay không.