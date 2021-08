Hơn 20 thanh niên bay lắc trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm, cảnh sát phát hiện 25 người tụ tập bay nhảy trong 4 phòng hát.

Ngày 5/8, Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đang tạm giữ L.K.H. (26 tuổi) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 15 người khác để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm người ở quán hát bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Rạng sáng 2/8, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Trụ phát hiện quán karaoke Hoạt Nga (do H. làm quản lý) phục vụ khách bất chấp lệnh dừng hoạt động của UBND tỉnh.

Kiểm tra quán hát, cảnh sát phát hiện 25 người (11 nam, 14 nữ) tụ tập bay nhảy trong 4 phòng hát, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm, công an xác định 24 người dương tính với chất cấm.

Theo nhà chức trách, quán karaoke Hoạt Nga từng có tên là karaoke Nga Hoạt. Vào năm 2020, một khách hát đã tử vong khi dùng chất kích thích tại cơ sở này.