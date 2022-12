Hơn 1.500 đội tham gia Zalo AI Challenge 2022

Trải qua hơn một tháng thi đấu, bảng xếp hạng (Leaderboard) của Zalo AI Challenge chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn của 1.500 đội thi. 6 đội mạnh nhất đã lộ diện.

Qua 5 năm tổ chức, Zalo AI Challenge đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng công nghệ khi cung cấp các bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội, thử thách khả năng của các tài năng trẻ, góp phần xây dựng, phát triển cộng đồng AI nước nhà.

Thúc đẩy đam mê của thế hệ trẻ với AI Việt Nam

Bằng việc ứng dụng và tận dụng tốt nguồn dữ liệu phong phú của Zalo như hình ảnh, âm nhạc, ký tự tiếng Việt... cuộc thi chia thành 3 bảng với những đề bài đang là xu hướng trong lĩnh vực AI, bao gồm: E2E Question Answering - tìm câu trả lời chính xác nhất từ Wikipedia cho một câu hỏi, Liveness Detection - xác định khuôn mặt người trong video là thật hay giả mạo và Lyric Alignment - tìm giải pháp để cân chỉnh trùng khớp lời bài hát và nhạc.

Đề bài Zalo AI Challenge 2022 được chia thành 3 bảng nắm bắt những xu hướng trong lĩnh vực AI.

Chỉ sau 2 tuần kể từ khi chính thức mở cổng đăng ký vào ngày 4/11, cuộc thi nhanh chóng thu hút hơn 1.500 đội thi tham gia tìm kiếm giải pháp.

PGS.TS Quản Thành Thơ - Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM - nhận xét: “Không chỉ ở TP.HCM hay Hà Nội, các đội thi còn đến từ nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam, thậm chí là từ một số quốc gia khác tranh tài. Tôi cho rằng đây là một thành công lớn”.

Đồng tình với quan điểm trên, GS.TS. Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Interpretable AI thuộc Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) bày tỏ ấn tượng trước sự sôi nổi, nhiệt tình của các đội thi. Ông Minh đánh giá, cuộc thi có tác động lớn đến cộng đồng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam, giúp những người đam mê AI có thêm động lực và đam mê với một trong những ngành công nghệ chủ chốt trong tương lai của nước nhà.

Hành trình kịch tính, 6 đội xuất sắc lộ diện

Trải qua hơn một tháng tranh tài ở vòng Public test và Private test, cuộc thi đã tìm được 6 đội xuất sắc của 3 bảng đề thi đấu trên Leaderboard. Các đội dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là Telegram và NguyenLe ở bảng E2E Question Answering. Tại bảng Liveness Dectection lần lượt là đội thi Cool Water và NNN. Ở bảng Lyric Alignment là đội Farmers và Telegram.

6 đội xuất sắc lộ diện sau một tháng cạnh tranh kịch tính.

Là một trong những đối thủ đáng gờm của các đội thi ở cả 3 bảng là đội Telegram, với 3 thành viên, gồm: Nguyễn Tuấn Khôi, Nguyễn Quán Anh Minh và Vũ Duy Khánh. Đây đều là những bạn trẻ có "profile" ấn tượng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, Khôi và Minh còn từng giành giải quán quân cuộc thi Show US the Data năm 2021 do Coleridge Initiative (Đại học New York) tổ chức trên Kaggle - nền tảng thi đấu về trí tuệ nhân tạo uy tín nhất thế giới.

Kinh nghiệm dày dặn từ các cuộc thi quốc tế giúp đội Telegram xuất sắc lọt top Leaderboard của cả 2 giai đoạn. Tuy vậy, các thành viên chia sẻ rằng đến với đấu trường năm nay đội không đặt nặng mục tiêu chiến thắng.

“Zalo AI Challenge là cuộc thi thường niên với độ ảnh hưởng lớn đến cộng đồng AI nên chúng tôi đến với cuộc thi để kiểm chứng năng lực của mình. Tôi đánh giá rất cao đề thi năm nay vì nó rất thực tế. Chúng tôi quyết định thử sức ở cả 3 đề, tất cả đều có tinh thần rất thoải mái, không đặt áp lực chiến thắng nên cảm thấy thi càng nhiều thì càng học hỏi được nhiều”, đại diện đội Telegram cho biết.

Không đặt nặng áp lực chiến thắng, đội Telegram tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi là chính.

Số điểm và vị trí dừng lại ở Leaderboard vẫn chưa phải kết quả chung cuộc, các đội thắng cuộc sẽ thuyết trình giải pháp của mình tại sự kiện Zalo AI Summit 2022 vào ngày 17/12 tới đây. Quán quân của cuộc thi cũng sẽ chính thức lộ diện tại sự kiện này.