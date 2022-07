Hơn 1.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở TP.HCM trong 10 ngày

Với 1.369 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT xử lý sau 10 ngày cao điểm, TP.HCM dẫn đầu cả nước về trường hợp vi phạm, tiếp đó là Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sau 10 ngày cao điểm, CSGT cả nước đã xử lý hơn 9.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, người lái xe máy là 9.180 trường hợp, tài xế xe tải có 63 trường hợp, ôtô con là 524 trường hợp, xe khách là 12 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng ra quyết định phạt tiền hơn 40 tỷ đồng ; tạm giữ trên 9.800 phương tiện, tước hơn 6.000 bằng lái.

Các đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã xử lý 25 tài xế có nồng độ cồn.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là TP.HCM 1.369 tài xế vi phạm, Hà Nội 649 trường hợp, Bình Dương 393 trường hợp, Bắc Giang 352 trường hợp, Quảng Ninh 326 trường hợp…

CSGT đo nồng độ cồn ở TP.HCM. Ảnh: An Huy.

Về xử lý xe quá tải và cơi nới thùng trái phép, CSGT xử phạt 3.947 trường hợp, phạt tiền hơn 16 tỷ đồng , tạm giữ 132 phương tiện, tước trên 1.000 bằng lái. Trong đó có 197 trường hợp bị phát hiện trên các tuyến cao tốc. CSGT đã cưỡng chế cắt 226 thùng xe, hạ tải hơn 800 trường hợp.

Về vi phạm liên quan tốc độ, hơn 8.800 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng , tạm giữ 322 xe, tước gần 2.000 bằng lái. Vi phạm này trên cao tốc được ghi nhận là gần 600 trường hợp.

Sau các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải… ngày 20/6, đại diện Cục CSGT cho biết trong 3 tháng (20/6-20/9), lực lượng chức năng tăng cường xử lý các vi phạm này trên phạm vi cả nước.

Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng chức năng không can thiệp, tiếp nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm.