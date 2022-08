Hơn 120.000 xe Hyundai Palisade dính lỗi cần gạt nước

Lỗi này có thể khiến cần gạt nước hoạt động gián đoạn hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn trong thời tiết xấu.

Hyundai vừa ra lệnh triệu hồi 122.919 chiếc Palisade được sản xuất từ ngày 10/4/2019 đến ngày 16/2/2021 do mô-tơ gạt nước ở kính chắn gió có thể bị ngừng hoạt động đột ngột.

Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc vẫn đang xem xét nguyên nhân gốc rễ của lỗi này và đã tìm thấy 57 trường hợp mắc lỗi. Lỗi này có thể khiến cần gạt nước hoạt động gián đoạn hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn trong thời tiết xấu.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết cần gạt nước không hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt có thể giảm tầm nhìn của người lái xe và trở thành mối lo ngại về mặt an toàn. May mắn thay Hyundai cho biết chưa ghi nhận thương tích hoặc thương vong nào liên quan đến lỗi này.

Hyundai lần đầu ghi nhận lỗi cần gạt nước vào tháng 8/2020 khi số lượng khách hàng yêu cầu bảo hành ngày càng tăng và đều tập trung ở cần gạt nước kính chắn gió. Hãng bắt đầu theo dõi lỗi này từ thời điểm đó. Đến tháng 11/2021, hãng xe Hàn Quốc đã gửi nhiều mô-tơ gạt nước đi kiểm tra.

Hiện vẫn chưa có kết quả kiểm tra nhưng Hyundai cho rằng bánh răng bên trong của mô-tơ có thể bị hỏng khi chịu tác động của lực bên ngoài hoặc vật cản trong quá trình vận hành.

Cùng với đó mô-tơ ở cần gạt nước có bộ ngắt mạch và bộ ly hợp để ngăn việc hư hỏng. Đây có thể là nguyên nhân khiến cần gạt nước hoạt động gián đoạn, trong khi các bánh răng bên trong của mô-tơ bị hư hỏng có thể khiến chi tiết này không hoạt động. Tuy nhiên, Hyundai cho rằng sau quá trình thử nghiệm, lỗi này nhiều khả năng không chỉ giới hạn ở Palisade mà còn xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác.

Hyundai dự kiến ​​bắt đầu liên hệ với các chủ sở hữu để mang xe đi bảo dưỡng từ ngày 14/10/2022. Đồng thời hãng đã ngừng sử dụng mô-tơ gạt nước gặp lỗi vào tháng 12/2020.