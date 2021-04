Hơn 1.200 tỷ USD chảy khỏi Vương quốc Anh vì Brexit

Khảo sát của New Financials cho thấy hơn 440 ngân hàng và công ty tài chính đã, đang và sẽ rời Vương quốc Anh sau Brexit, mang theo khối tài sản trị giá 900 tỷ bảng (1.243 tỷ USD).

Theo Business Insider, nhiều ngân hàng và công ty đã chuyển văn phòng và tài sản từ Vương quốc Anh tới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trong số 440 hãng, khoảng 420 lập trụ sở mới ở EU.

Ngoài ra, các công ty bảo hiểm và quản lý tài sản cũng chuyển khoảng 100 tỷ bảng ( 138 tỷ USD ) ra khỏi Vương quốc Anh.

New Financials cho biết những con số này không phản ánh đầy đủ bức tranh ảm đạm của thị trường tài chính Anh sau Brexit. Nhiều khả năng dòng tài sản chảy khỏi Anh còn lớn hơn nhiều so với những thống kê gần đây. New Financials cũng dự báo xu hướng dịch chuyển tài sản khỏi Anh sẽ tiếp diễn.

Khu trung tâm tài chính London. Thủ đô Anh vẫn là trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo của New Financials cho biết 25% trong số 440 ngân hàng và công ty trên chuyển sang Dublin (Cộng hòa Ireland), 19% đến Paris (Pháp) và 17% tới Luxembourg. Chỉ 12% chuyển sang Frankfurt (Đức), nhưng New Financials cho rằng về lâu dài, thủ đô tài chính Đức sẽ là thành phố hưởng lợi lớn nhất.

“Việc các ngân hàng và công ty tài chính lũ lượt kéo sang EU đã đẩy Vương quốc Anh trở lại quá khứ 20 năm trước”, New Financials nhấn mạnh.

Báo cáo cho rằng sự chuyển đổi này sẽ tước đi ảnh hưởng của Vương quốc Anh trong ngành công nghiệp ngân hàng - tài chính châu Âu và toàn cầu trong những năm tới. Dù vậy, London vẫn sẽ duy trì vị thế là trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu.