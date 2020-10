Hơn 100.000 thuê bao di động đăng ký không nhận quảng cáo

Sau chưa đầy 1 tháng cho phép người dùng đăng ký "Danh sách không quảng cáo", đã có hơn 100.000 thuê bao đăng ký dịch vụ này.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), sau gần 1 tháng Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực, đến nay, Danh sách không quảng cáo (National Do not call-DNC) đã tiếp nhận hơn 100.000 thuê bao đăng ký.

Danh sách này là tập hợp các thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo từ các nhà quảng cáo hoặc cá nhân. Đây cũng là một trong những quy định mà Nghị định số 91 cho phép người sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền lựa chọn.

Theo đó, người dùng có 2 cách để đăng ký vào danh sách DNC nói trên bằng việc gửi tin nhắn đăng ký đến đầu số 5656, hoặc đăng ký trực tiếp tại địa chỉ khongquangcao.ais.gov.vn do Cục An toàn thông tin quản lý.

Theo quy định mới, danh sách DNC là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách này trừ trường hợp thuê bao đã đăng ký rút khỏi danh sách DNC.

Sau chưa đầy 1 tháng, đã có hơn 100.000 thuê bao đăng ký vào danh sách không nhận quảng cáo của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Ngô Minh.

Chủ thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Với nhà quảng cáo, cơ quan quản lý cho biết quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong danh sách không quảng cáo bao gồm 3 bước.

Bước 1, thiết lập hệ thống để nhận danh sách DNC. Trong đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo (nhà quảng cáo nói chung) tải tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật vào danh sách DNC, nhà quảng cáo phải thiết lập máy chủ theo hướng dẫn và mở API để nhận danh sách DNC từ cơ quan quản lý.

Bước 2, đăng ký nhận DNC. Nhà quảng cáo khai báo thông tin theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin và nhận danh sách không quảng cáo từ cơ quan quản lý.

Cuối cùng, Cục An toàn thông tin sẽ gửi các thông tin phản hồi kết quả kết nối cho nhà quảng cáo và các nhà quảng cáo sẽ không được gửi tin nhắn hay gọi điện quảng cáo tới các thuê bao trong danh sách này.

Trường hợp vẫn gửi quảng cáo, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ bị phạt nặng.

Ngoài các mức quy định xử phạt tại Nghị định 91, hành vi gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo đến các thuê bao trong danh sách không quảng cáo còn bị xử phạt theo Nghị định 15/2020 với mức phạt tiền 80-100 triệu đồng (theo quy định tại khoản 7a, Điều 94).

Ngày 26/10 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính với Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi gọi điện quảng cáo dịch vụ bảo hiểm liên kết với Bảo Việt đến người sử dụng khi chưa được người dùng đồng ý.

Đến ngày 28/10, cá nhân tên Lê Mạnh Dũng (Long Biên, Hà Nội) có hành vi nhắn tin quảng cáo dịch vụ bất động sản đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý cũng bị xử phạt 3,7 triệu đồng.