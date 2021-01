Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới những ngày đầu năm

Cả nước có 10.100 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm, tăng 21,9% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 1, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 155.100 tỷ đồng , tăng 21,9% về số doanh nghiệp và tăng 25,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng , tăng 3,2%.

Nếu tính cả 240.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 395.100 tỷ đồng , tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, còn có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2%; 18.055 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3%; 5.602 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8%; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29,2%.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,06% so với tháng 12/2020. Cơ quan thống kê lý giải do là tháng giáp Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng; giá xăng dầu, giá gas trong nước cũng tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,27% so với tháng 12/2020 và tăng 0,49% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tăng 2,17% so với tháng trước và tăng 28,19% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá USD giảm 0,16% so với tháng 12/2020 và giảm 0,27% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu, chi ngân sách Nhà nước, nhiều khoản thu nội địa trong tháng đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách Nhà nước đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng ước tính đạt 36.000 tỷ đồng , bằng 2,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 22.500 tỷ đồng , bằng 2%; thu từ dầu thô 989 tỷ đồng , bằng 4,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 12.600 tỷ đồng , bằng 7%.