Hơn 100 học sinh Tiểu học Nguyễn Trãi nghỉ chưa rõ nguyên nhân

Hơn 100 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng nghỉ học. Đến nay, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Cụ thể, trong hai ngày 2/11 và 3/11, hơn 100 học sinh của trường nghỉ học với nhiều lý do như sốt, viêm họng, mệt, buồn nôn, đau răng, đau bụng, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa...

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Đông. Ảnh: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Ngày 4/11, số lượng học sinh xin nghỉ là hơn 60 em. Đến ngày 5/11, 45 em vẫn chưa đi học. Trong đó, 26 em nghỉ với lý do sốt, sốt do viêm họng, sốt xuất huyết, 9 em đau bụng và 10 em có lý do khác.

Trong số những học sinh nghỉ học và có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, 9 em đã được gia đình đưa đến khám tại các cơ sở y tế, kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Hiện tại, sức khỏe dần ổn định. Theo thông tin từ gia đình các học sinh còn lại, sức khỏe các em cũng dần ổn định.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết phòng trước tình trạng hơn 100 học sinh một trường cùng nghỉ học, phòng đã mời phòng y tế quận, cơ quan dịch tễ thành phố và chi cục an toàn thực phẩm thành phố về trường làm việc.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng tổ chức họp toàn bộ giáo viên của các lớp, nắm tình hình học sinh nghỉ học và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của từng học sinh trong những ngày tiếp theo.

Đoàn công tác chỉ đạo nhà trường tiến hành khử trùng, vệ sinh toàn bộ khu vực bếp ăn, đồ dùng dụng cụ chế biến và chứa đựng thực phẩm, niêm phong lưu mẫu thực phẩm của 3 ngày (30/10, 2 và 3/11), lấy mẫu sữa học đường, nước sinh hoạt, nước uống đóng bình của trường gửi đi làm xét nghiệm.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hà Đông thông tin đến nay, nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh đồng loạt nghỉ học chưa được xác định. Công tác tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi vẫn diễn ra bình thường.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT khuyến cáo thêm trong thời điểm giao mùa, nhiều dịch bệnh xảy ra, phụ huynh cần tăng cường phối hợp với trường quan tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh nhiều hơn.