Hơn 100 cửa hàng và khối tài sản của Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và có nhiều hoạt động kinh doanh. Do đó, cô sở hữu khối tài sản lớn.

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà. Ảnh: On.

Theo HK01, Ôn Bích Hà là một trong những ngôi sao giàu có nhất giới giải trí Hương Cảng. Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, cô được trả cát-xê hàng triệu USD. Hiện tại, Ôn Bích Hà gây chú ý với vai trò doanh nhân. On cho biết tài sản của nàng "Đát Kỷ" đang tăng lên hoạt động đầu tư, kinh doanh đang vào cầu.

Bà trùm kinh doanh của showbiz

Ngày 10/10, HK01 đưa tin Ôn Bích Hà đến Sơn Đông, Trung Quốc quay quảng cáo rượu vang. Cô kinh doanh rượu vang đỏ từ vài năm trước và sắp ra mắt thương hiệu mới.

Theo báo cáo tài chính được nữ diễn viên đăng tải, sản phẩm của cô bán rất chạy ở Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, và mang về cho Ôn Bích Hà khoản lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, nữ diễn viên quyết định đẩy mạnh kinh doanh ở lĩnh vực này. Cô cho biết đích thân tham gia vào quá trình tuyển chọn rượu trên khắp thế giới trước khi nhập hàng và bán ra thị trường.

Ôn Bích Hà phát triển kinh doanh từ năm 2018. Ảnh: Sohu.

Theo HK01, nhờ sự tận tâm, mối quan hệ rộng rãi và danh tiếng trong ngành giải trí, Ôn Bích Hà hiện sở hữu đế chế thương nghiệp hùng mạnh. Trang tin cho biết sau 4 năm đầu tư kinh doanh, cô hiện là bà chủ của hàng trăm cửa hàng trên khắp Trung Quốc.

Sohu cho biết Ôn Bích Hà có hơn 100 cửa hàng hoa. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay chuỗi cửa hàng ẩm thực, thời trang hay công ty điện ảnh.

Trên On, Ôn Bích Hà chia sẻ có tuổi thơ nghèo khó, 10 người chen chúc trong căn nhà "ổ chuột" chật hẹp. Nữ diễn viên từng suýt bị mẹ bán đi. Do đó, quyết tâm thành danh và đạt đến sự giàu có của cô là rất mãnh liệt. Đó là lý do dù lấy chồng giàu, ngôi sao Bông hồng lửa vẫn duy trì hoạt động trong ngành giải trí và lấn sân đầu tư kinh doanh. Ôn Bích Hà chia sẻ muốn tự làm giàu bằng nỗ lực và công sức của chính mình.

Cuộc sống xa hoa

Theo Jaynestars, không có con số chính xác về gia sản của Ôn Bích Hà. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc ước tính nữ diễn viên và chồng doanh nhân Hà Tổ Quang sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ HKD. Hà Tổ Quang xuất thân trong gia đình chính trị. Chồng Ôn Bích Hà từng là Phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư Salomon Brothers Hong Kong và công ty TNHH Asia Pacific.

Gia đình nữ diễn viên sống trong căn biệt thự rộng 186 m2, hướng biển mua năm 2000. On cho biết giá trị của bất động sản này lên tới 7 triệu USD . Ôn Bích Hà thường xuyên tổ chức tiệc và mời bạn bè trong ngành giải trí đến tham dự. Ngoài căn nhà trên, vợ chồng Ôn Bích Hà còn sở hữu dinh thự rộng gần 2.000 m2 tại Bali (Indonesia), điền trang trồng nho ở miền nam Australia và nhiều nhà đất giá trị cao khác.

Nhờ sự hỗ trợ của chồng và công việc kinh doanh lãi cao, Ôn Bích Hà có cuộc sống sung túc. Cô thường xuyên du lịch dài ngày khắp thế giới, xuất hiện bên siêu xe, du thuyền và đồ hiệu. Ngôi sao Mối hận Kim Bình sở hữu bộ sưu tập xe sang hàng chục chiếc.

Ôn Bích Hà có cuộc sống giàu sang bên chồng doanh nhân. Ảnh: Sina.

Theo Ôn Bích Hà, vợ chồng cô sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai nuôi Xavier. Nữ diễn viên không sinh con để giữ vóc dáng, và nhận nuôi bé Xavier từ năm 2000.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966. Cô là một trong những cái tên nổi bật nhất và là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ diễn viên được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong".

Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Theo Sina, ở tuổi 56, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, gợi cảm. Cô được ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang.