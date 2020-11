Hơn 100 cảnh sát vây bắt bị can trốn trại

Phát hiện Nhạc trốn dưới cánh đồng, hơn 100 cảnh sát được điều đến vây bắt.

Đêm 22/11, người dân xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện người đàn ông có đặc điểm giống Trần Nhạc, bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Quỳnh Lưu chiều hôm trước.

Thông tin về kẻ nghi vấn lập tức được báo cho cơ quan chức năng.

Nhạc bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 100 cảnh sát, phối hợp người dân truy bắt kẻ trốn trại tạm giữ.

Bị bao vây, Nhạc chạy vào cánh đồng trồng dọc mùng ở xã Quỳnh Hậu. Sau đó, anh ta bị lực lượng công an bắt giữ, đưa về trụ sở.

Khu vực Nhạc bị bắt cách nơi giam giữ hơn 3 km. Một tháng trước, người đàn ông này bị Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy.