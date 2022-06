Hơn 10 người đập phá tài sản nhà cụ bà 78 tuổi

Nhóm hơn 10 người xông vào nhà dân ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An đập phá tài sản để đòi nợ giữa ban ngày.

Chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang xác minh làm rõ vụ nhóm người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) đòi nợ và đập phá tài sản.

Công an huyện đã triệu tập một số đối tượng có liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đến nhà bà Thanh để ghi nhận hiện trường bị đập phá và những thiệt hại do nhóm đối tượng gây ra.

Hiện trường vụ nhóm đối tượng đập phá tài sản.

Bước đầu xác minh cho thấy một thành viên trong nhà bà Thanh có nợ nần, nhưng chưa trả nên bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá tài sản để đe dọa. Sự việc đã được camera trong nhà ghi lại, công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 27/6, nhóm hơn 10 người cầm nhiều hung khí xông vào nhà bà Thanh đe dọa và đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Lúc này, nhà chỉ có bà Thanh, đang đứng trước sân.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục lao vào trong nhà chính rồi nhà bếp tiếp tục đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính và nhiều tài sản khác. Thấy vậy, bà Thanh ra sức van xin, khóc lóc, nhưng nhóm này càng đập phá dữ dội hơn.

Theo gia đình, người con trai đang ở chung nhà với bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi là 450 triệu đồng.